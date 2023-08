Cozinheiro começa briga em hotel e é descoberto

432

Policiais militares que efetuaram a prisão desconfiaram da documentação apresentada pelo cozinheiro (foto: PMMG)

Uma briga na cozinha de um hotel de Poços de Caldas, no sul do estado, na noite de terça-feira (1/8), levou à prisão de um cozinheiro. O homem de 51 anos é procurado pela Justiça por ter fugido do presídio de Andradas. As suspeitas que levaram à prisão foi o fato de apresentar documentos e informações falsas sobre estes.



Houve uma discussão que se transformou em briga, entre o cozinheiro e outros dois funcionários do estabelecimento. O cozinheiro teria feito ameaças aos dois funcionários O fato levou outros trabalhadores do hotel a pedirem a presença da Polícia Militar.

Ao chegarem ao local, o cozinheiro foi denunciado pelos outros funcionários, como o responsável pela briga e por fazer ameaças. Ao ver os policiais, o cozinheiro teria ficado nervoso.

Os militares pediram seus documentos e começaram a fazer informações sobre esse, como nome dos pais, data de nascimento. As respostas foram desencontradas, o que levantou a suspeita de que não seriam do homem em questão.

Um levantamento sobre o nome do homem apontou que ele era procurado pela Justiça, por ter fugido do presídio. Ele foi detido e levado para a delegacia local e deverá ser transferido nesta quarta-feira (2/8) para um presídio.