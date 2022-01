Grupo usava documentos diplomáticos falsos para trazer drogas do Paraguai

Drogas apreendidas no cumprimento de mandados em Uberlândia (foto: Divulgação/PF)

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (26/1) a operação Salvo Conduto, que busca desarticular uma quadrilha que usava documentos de agentes diplomáticos falsificados para viajar com drogas sem que fossem verificados como passageiros comuns. Nove mandados foram cumpridos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com apreensão de drogas e outros materiais.





A organização criminosa atuava na cidade mineira e trazia cloridrato de cocaína do Paraguai para o Brasil. Para isso, usava documentos falsos de agentes diplomáticos. A bagagem diplomática é usada por um chefe de estado ou diplomata quando comunica uma visita internacional a algum país e não pode ser revistada.

Segundo a PF, o grupo recrutava "mulas", para transporte da droga para a Europa por meio de voos comerciais. As investigações identificaram ainda que as mesmas "mulas", eventualmente, retornavam da Europa para o Brasil, transportando haxixe para a mesma organização criminosa.





Entre 2015 e 2019, ao menos quatro prisões em flagrantes foram realizadas pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins.





Uma pessoa foi presa no Aeroporto Internacional de Porto Alegre e outra no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.