Furnas: incêndio destrói 10 hectares de mata em área de cânions

Clima seco e topografia do terreno dificultaram o trabalho, que só terminou ontem à noite (foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução) Uma área de cânions do Lago de Furnas, em São João Batista do Glória, Sudoeste de Minas, foi devastada por um incêndio nesse domingo (6/8). O fogo, segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), começou às margens da rodovia MG-050, próximo ao km 314, e se espalhou rapidamente pela área de cerrado e pastagem.

14:27 - 07/08/2023 PF começa a emitir passaporte de emergência no Aeroporto de Confins Os bombeiros tiveram muito trabalho para debelar as chamas, que queimaram cerca de 10 hectares de parte de uma mata virgem. Os militares informaram que a vegetação alta, as condições do clima seco desfavoráveis e a topografia do terreno dificultaram o combate direto.

Os bombeiros usaram, para combater as chamas, abafadores, mochilas costais e sopradores. O incêndio foi controlado e direcionado sua fase final para um aceiro natural na represa de Furnas.

Toda a base operacional foi direcionada para o combate às chamas na região conhecida da Cascatinha. O trabalho foi encerrado no início da noite desse domingo.

As causas ainda estão sendo apuradas. Segundo os militares, o fogo continua em uma área em Capitólio, município limítrofe, e as equipes trabalham no local.