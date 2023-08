Incêndio atinge vegetação próxima à Serra do Curral em BH

432

Suspeita é que fogo teria começado em lote vago no Bairro Vila Acaba Mundo, na Região Centro-Sul de BH (foto: CBMMG / Divulgação ) Um incêndio de grandes proporções atinge uma área de mata no entorno da Serra do Curral, em Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (2/8). Informações iniciais dão conta de que o foco das chamas está localizado em uma área entre a Mineradora Magnesita e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).





Quatro equipes dos bombeiros estão no local atuando no combate ao incêndio. De acordo com a corporação, o objetivo das guarnições é isolar o foco das chamas e impedir que o fogo se alastre até a Serra do Curral.





Matéria em atualização