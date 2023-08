PM prende 13 pessoas suspeitas de torturar homem em Minas

432

PM chegou ao local onde a sessão de tortura estaria acontecendo, em uma rua no bairro Santa Terezinha, após recebimento de denúncia anônima (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Seis mulheres, com idades entre 22 e 38 anos, e sete homens, entre 20 e 45, são suspeitos de torturar um rapaz, de 27, em Patrocínio, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Eles foram presos na última segunda-feira (31/7) pela Polícia Militar. A motivação para o crime ainda é desconhecida.





Conforme o registro da ocorrência, ao passar por um corredor, as autoridades policiais ouviram uma mulher pronunciar as seguintes palavras: "Pega ele. Ele está fugindo".

Em seguida, a polícia encontrou a vítima amarrada com cordas nas pernas e nos braços. Um grupo de mulheres e homens, que vinha atrás dele, recebeu ordem para se deitar no chão. Questionado pela PM, o rapaz disse que levou vários socos e pisaram em seus testículos.

Conforme a corporação, a vítima foi vista no domingo com um homem que está desaparecido e tem passagem na polícia por tráfico de drogas. Este rapaz, ainda segundo o registro policial, mantinha um relacionamento com uma das mulheres que estavam na casa onde ocorreu a tortura.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), encaminhada ao Pronto-Socorro da cidade e posteriormente transferida à Santa Casa.

Procurada pela reportagem nesta quarta-feira (2/8), a Polícia Civil informou que, após os procedimentos de polícia judiciária na ocasião, seis homens tiveram as prisões ratificadas e foram encaminhados ao sistema prisional. O restante foi liberado, mas segue no alvo da investigação.