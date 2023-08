MG: Homem ataca mulher e a filha dela a facadas por causa de separação

Um homem está foragido depois de esfaquear a esposa e a enteada, na noite desta terça-feira (1/8), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O caso foi motivado pela separação do casal. A mulher foi esfaqueada duas vezes no rosto, uma no pescoço e outra na cabeça.





A filha da mulher acordou com o barulho da discussão e foi até o cômodo onde mãe e padrasto estavam, flagrando o homem com uma faca. "Hoje eu vou ser preso por uma coisa que cometi. Eu vou matar vocês duas", teria dito ele às mulheres.

O agressor estava com uma faca e atacou a companheira com quatro golpes, acertando a cabeça, o pescoço e o rosto dela. A filha, na tentativa de proteger a mãe também, foi foi ferida no ombro esquerdo.

As agressões só não continuaram porque a faca utilizada pelo homem quebrou e a filha fugiu da casa e pediu para ajuda a um vizinho.

Ela e a mãe foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, mas o agressor fugiu. As mulheres não correm risco de morte.