Motociclista morre em acidente com caminhão em Santo Antônio do Monte

Motociclista morre em acidente com caminhão na MG-164 (foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

Um motociclista, de 58 anos, morreu depois de bater contra um caminhão, próximo ao km 184 da rodovia MG-164, em Santo Antônio do Monte, no Centro-Oeste do estado.

O acidente ocorreu por volta das 7h da manhã desta quarta-feira (2/8), no trecho que liga Santo Antônio do Monte a Bom Despacho.

Ainda não existem detalhes sobre como ocorreu o acidente. O motoqueiro ficou caído junto ao acostamento e o caminhão saiu da pista. O motociclista estava politraumatizado e já sem vida, preso às ferragens da motocicleta, quando os bombeiros chegaram.





O motorista do caminhão, que ficou ferido, foi encaminhado por terceiros para a UPA de Santo Antônio do Monte. Ele estava consciente e com um corte na cabeça. O corpo foi removido para uma funerária de Santo Antônio do Monte.