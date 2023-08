Fotógrafo surpreende web com fotos do Centro de Belo Horizonte

432

Criatividade é destaque nas fotos tiradas por Igor Batalha em pleno Centro de BH (foto: Igor Batalha/Instagram)



O Centro de Belo Horizonte faz parte do cotidiano de milhares de moradores e frequentadores da capital mineira , por ser o local de trabalho de alguns e parte do trajeto diário de outros. Grande parcela das pessoas que passam pelo “centrão” considera a região "feia", mas um vídeo que está chamando a atenção de internautas mostra um outro lado. Um fotógrafo, que costuma registrar imagens em diversos pontos de BH, exibe a beleza da região por meio de suas fotografias.









O fotógrafo mineiro Igor Batalha mostra, em seu perfil do Instagram, algumas das fotos que tira ao redor de BH e em outras localidades. Ele também divulga alguns dos processos criativos antes de 'bater' as fotos. Em vídeos, Igor revela como enxerga uma cena simples em uma bela fotografia, muitas delas tiradas em lugares não tão usuais. O vídeo em questão, que tem rendido vários elogios ao artista, mostra algumas dessas fotografias sendo feitas no Centro de BH.





Com um sotaque carregado, o “mineirês” raiz, o fotógrafo narra seus vídeos anunciando o que vai fotografar e explicando o motivo daquele ângulo, iluminação ou outro ponto técnico interessante para uma boa foto. A composição também é importante para o trabalho: Igor escolhe pessoas ou objetos.



No “centrão” de Belo Horizonte, é comum observar muitos pedestres, veículos em movimento, pessoas em calçadas de bares e outros aspectos tradicionais da vida urbana. Às vezes acompanhado, ele também interage com alguns de seus retratados.





Nos comentários da publicação, usuários da rede social elogiam o profissional. “Não sei o que é melhor,se são as fotos ou a narração do fotógrafo mineres raiz! O melhor!”, elogiou uma mulher. “Sua fotografia e sua narração é pura poesia…”, comentou um homem. “A gente gosta das fotos, mas os áudios.... Haaa , os áudios são a cereja do bolo!”, disse uma mulher. “Moço, seu trabalho é demais”, disse outra.





Em outro vídeo que segue a mesma lógica, Igor traça um caminho que vai de outras ruas do Centro até a rodoviária da cidade. Nele, o fotógrafo explora outras técnicas da fotografia, como linhas e a própria arquitetura dos prédios. Assim como os outros conteúdos publicados em seu perfil, esse também gerou vários elogios e até relatos de pessoas dizendo que se inspiram nele e desejam focar na área.