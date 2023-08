O cantor Gabriel Henrique se destacou durante as audições do reality musical ‘America’s got talent’, nessa terça-feira (1/8). O mineiro, de 27 anos, fez uma performance de ‘Run to you’, de Whitney Houston, e emocionou os jurados. A atriz Sofia Vergara, que é uma das técnicas da competição, apertou o botão dourado, dando a ele o chamado ‘Golden buzzer’.

Com o benefício, Gabriel passou direto para a semifinal do reality, quando as apresentações são ao vivo. O mineiro de Contagem é conhecido por alcançar notas muito agudas, algo incomum para um homem, e foi isso que encantou os jurados.

Gabriel Henrique faz sucesso com música gospel e sucessos de Mariah Carey e Whitney Houston Reprodução / America's got talent / YouTube

“Se Whitney Houston e Mariah Carey tivessem um bebê, seria Gabriel”, brincou Heidi Klum. "Uau, você é incrível”, elogiou ela. “Eu não esperava que aquela voz saísse de você. Você soa como a melhor e melhor diva pop que já existiu”, disse Howie Mandel.

“As pessoas vão gostar muito de você. Você é tão interessante. Foi fantástico", afirmou Simon Cowell. Sofia Vergara, responsável pelo “botão milagroso”, encerrou as análises: “Sofia Vergara fez o último comentário: “Não tenho palavras, foi tão perfeito, espetacular. Sua voz é bonita. Sua energia, quem você é. Foi perfeito. Essa performance foi algo que eu estava esperando, algo muito bonito e muito sincero”.

Era a primeira vez de Gabriel nos Estados Unidos, que afirmou que realizava um sonho de cantar no país. Ele não fala inglês e contou com um tradutor para conversar com os jurados.

Sucesso no Brasil

Gabriel Henrique se apresentou pela primeira vez na TV em 2003, quando tinha apenas 7 anos. Aos 8, participou por vários meses do ‘Programa do Raul Gil’. Mesmo fora da atração, ele seguiu com sua paixão pela música, se apresentando em sua igreja, no Bairro Cidade Industrial, e em outros templos da região metropolitana de Belo Horizonte.

Desde 2015, ele alimenta um canal no YouTube, onde tem mais de 470 mil inscritos. Gabriel também compartilha suas apresentações no Instagram e no TikTok, somando mais de 700 mil seguidores nas duas plataformas.

Em 2019, ele voltou a se apresentar no ‘Programa Raul Gil’. Em 2021, ele totalizou 15 semanas seguidas se apresentando na atração do SBT.

O primeiro álbum foi lançado em maio de 2022, em parceria com o grupo Rhythm&Truth. ‘Gabriel’ tem nove faixas e está disponível nos streamings.