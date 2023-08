677

Lana Del Rey viraliza ao ser arrastada do palco no fim da apresentação AFP / Chris Delmas A cantora Lana Del Rey viralizou, nesta terça-feira (1/8), por conta do encerramento de seu show no Newport Folk Festival, realizado no último domingo (30/7). Conforme o vídeo replicado nas redes sociais, a artista terminou sua apresentação deitando sobre um lençol e sendo arrastada para fora do palco.

Apesar da cena inusitada ter divertido alguns espectadores, nem todos parecem ter gostado da proposta. Conforme a crítica publicada pelo site Consequence, que acompanhou a performance em Rhode Island, Estados Unidos de perto, Lana desanimou os espectadores com coreografias pouco trabalhadas e com o encerramento confuso.

"Sem agradecer à multidão ou acenar adeus, o público não tinha certeza se o show havia acabado, deixando a vibração geral muda e confusa. Só isso?", diz um trecho do texto do site especializado.

Já nas redes sociais, a cena pareceu divertir os fãs.

CANSADA! Lana Del Rey simplesmente encerrou seu show ontem (30) deitada e sendo arrastada para fora do palco %uD83E%uDD23pic.twitter.com/vQE3rDm9Db — Lana Del Rey Brasil (@lanabrasil) July 31, 2023

O que mais me surpreendeu na performance de Hope da Lana não foi ela ter saído arrastada do palco, mas sim ter lembrado a letra da música inteira — Matheus Thytuz %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%uD83C%uDF08 (@Thytuz_) August 2, 2023

Quarta-feira e eu tô em total estado de Lana Del Rey sendo arrastada https://t.co/A31qaxLkMw — Há Manda (@amanda5lima) August 2, 2023

Mal começou o mês e tô igual a Lana sendo arrastada https://t.co/BzulllEUHm — Thales (@thallesramos) August 1, 2023