Músico de Lana Del Rey tem celular roubado no Rio e critica o Brasil

677

A banda se apresentou no MITA Festival, na Zona Sul do Rio de Janeiro. (foto: Mauro Pimental/AFP)

Will Whitney, baterista da cantora Lana Del Rey, expressou sua frustração com o Brasil depois de ter seu telefone celular roubado no Rio de Janeiro. A banda estava na cidade para uma apresentação no MITA Festival, realizado no último fim de semana no Jockey Club, na Zona Sul do Rio.





Will compartilhou sua experiência nas redes sociais, contando que seu celular foi roubado de sua mão por alguém em uma motocicleta. Na mesma publicação, o baterista afirmou que os brasileiros não mereciam shows ao vivo e que mal podia esperar para retornar ao seu país de origem.





"Meu iPhone acabou de ser roubado da minha mão por um indivíduo desprezível em uma moto. Que se dane este país inteiro. Eles não merecem música ao vivo. Mal posso esperar para voltar para casa", escreveu Will, incluindo a hashtag #FuckBrasil.





Com a repercussão negativa, a publicação foi excluída. A cantora Lana Del Rey, por sua vez, não se manifestou publicamente sobre o assunto.