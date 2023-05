Rita Lee ganha podcast sobre a autobiografia lançada após sua morte

677

Roqueira é homenageada com podcast inspirado no livro "Rita Lee: Outra autobiografia", lançado em 22 de maio (foto: Gualter Naves/divulgação)





“Uma bússola” na vida do jornalista Guilherme Samora. “Um farol” para a apresentadora Astrid Fontenelle. Em comum, além da paixão por Rita Lee, a dupla divide a experiência de apresentar “Rita Lee: Outra autobiografia – O podcast”, que está disponível no Globlopay e em todas as plataformas de áudio.





“Me sinto muito orgulhosa de estar dentro de um projeto que vai reverberar o pensamento e a vida da Rita, em um momento tão difícil para nós. Pedi licença a ela e força à Nossa Senhora – crença que temos em comum – e firmei uma parceria com o Gui para deixar fluir a emoção. Nós dois estamos com o mesmo pensamento: o de fazer com amor. A obra dela não se encerra”, afirma Astrid.





“No podcast, tratamos de temas do livro, mas também temos bastidores, como curiosidades que a Rita me contou no processo de sua escrita. A capa do livro, por exemplo, seria preta e branca. Ela olhou e falou que queria colorida. Foi lá e ela própria pintou. Trazemos também curiosidades sobre o modo dela de trabalhar”, acrescenta Guilherme.





Com cinco episódios e publicações semanais, a série em áudio trará convidados com passagens marcantes na vida da cantora. Segundo Guilherme, a seleção dos convidados do podcast tem a ver com momentos trazidos pela Rainha do Rock em sua autobiografia. Astrid ainda destaca a relevância de a obra retratar a finitude da vida e o legado que a cantora deixa ao relatar seus momentos finais.





“A nossa cultura, em geral, lida muito mal com a morte. E vai a Rita e lida publicamente com ela, sem meias palavras, sem autopiedade, sem maquiagem. Maquiagem no sentido de dar uma aliviada. E, ao mesmo tempo, trata com uma leveza, um certo tipo de humor, ironia e deboche”. Novos episódios serão disponibilizados sempre às segundas-feiras.