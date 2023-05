Viúvo de Rita Lee agradece 'tsunami' de amor que envolveu a família

677

Roberto de Carvalho chega à igreja, na capital paulista, onde foi celebrada a missa de sétimo dia de Rita Lee (foto: Zanone Fraissat/folhapress)

O músico Roberto de Carvalho agradeceu a solidariedade que vem recebendo de amigos e dos fãs de Rita Lee. A cantora morreu na semana passada, aos 75 anos.









Ao fim da cerimônia, o público se organizou para abraçar os familiares de Rita Lee.





“Tenho certeza que o sopro que gerou esse tsunami foi do meu amor, da minha amada, que eu espero que esteja assistindo a tudo isso que está acontecendo aqui”, disse o guitarrista e compositor.





Antônio Lee, o filho caçula de Rita, deixou a cerimônia logo após o fim. Ele não falou com jornalistas. A missa foi realizada na Paróquia São Pedro e São Paulo, na capital paulista.





Todas as cadeiras da igreja, que comporta cerca de 250 pessoas, estavam ocupadas. Filho da cantora, João Lee foi um dos primeiros a chegar, junto de Guilherme Samora, amigo e biógrafo da artista.





Os fãs se manifestaram de forma silenciosa, com botons e camisetas em homenagem a Rita. Clima diferente do velório, na semana passada, quando houve cantoria dos hits da Rainha do Rock.





“Tenho certeza que a Rita não queria uma eucarista triste hoje”, disse o padre Marcelo Francisco Leite. Ao longo da celebração, o pároco fez uma série de homenagens à cantora. Leite enalteceu a carreira de Rita e contribuição dela especialmente para as mulheres.

Padre diz que Deus é fã de Rita

O religioso afirmou que Deus é o maior fã de Rita Lee. “Foi quem a criou e viu que sua obra deu frutos, que sua obra se manifestou através da música muitos ensinamentos”, disse.





O padre Antonio Torres também fez referências às músicas “Mania de você” e “Ovelha negra”. Disse a Roberto de Carvalho, sentado junto aos filhos, que a primeira canção demonstra a “conjugalidade necessária entre os casais, que deveria ser sempre (e não apenas momentânea)”. Afirmou também que “Jesus era uma ovelha negra”.

Aberta ao público, a cerimônia foi transmitida pela internet. O local foi escolhido pela relação entre o sagrado e a natureza – o espaço onde fica a igreja conta com extensa área verde.





A atriz Marisa Orth compareceu à cerimônia. Quando soube da morte da cantora, ela postou uma homenagem nas redes: “Eu te amo, obrigada. Toda a minha vida, você nela.”





A apresentadora Astrid Fontenelle e a cantora Pitty também compareceram à igreja. A ex-nora de Rita Lee, Camila Fremder, chegou acompanhada de Antonio Lee.





A cantora descobriu o câncer de pulmão em 2021 e, desde então, estava em tratamento. Ela morreu em 8 de maio, aos 75 anos, em sua casa em São Paulo. O marido contou que os médicos previram três meses de vida ao diagnosticá-la, mas Rita viveu dois anos.





“Ela queria viver, não queria partir. Até o fim, ela nunca quis partir. Eu dizia para ela: 'Eu quero trocar de lugar com você, porque você tem muito mais coisa para fazer do que eu'. Na última fase, ela parecia uma criancinha, um passarinho. E foi parando. Em paz”, revelou Roberto em entrevista ao “Fantástico”, no último domingo.