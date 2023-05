Viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho chora ao falar dela no 'Fantástico'

Rita Lee: carreira e casamento com Roberto de Carvalho foram relembrados em matéria do "Fantástico" (foto: Guilherme Samora/Divulgação)

O “Fantástico” deste domingo (14/5) fez uma edição especial marcada por homenagens a Rita Lee. Em reportagem com o viúvo da cantora, Roberto de Carvalho, a carreira da artista, o relacionamento de 46 anos com o marido e os momentos finais da Rainha do Rock foram relembrados.

“Ela queria viver. Ela não queria partir. Até o fim, ela não queria, nunca quis partir. Ela sempre tinha um monte de coisa, sabe, planos de escrever, fazer música. Eu dizia para ela: ‘Queria trocar de lugar com você, porque você tem muito mais coisa para fazer do que eu’”, revelou Roberto.

Visivelmente abalado, ele lembrou quando conheceu Rita. Ele era guitarrista de Ney Matogrosso e, em uma apresentação em São Paulo, Rita, amiga de Ney, estava na plateia. Depois do show, ela convidou o cantor para um jantar e pediu para que ele levasse Roberto.

“Ela me achou uma pessoa interessante. Eu não sei o que tenho de interessante”, brincou Roberto.

Roberto de Carvalho e Rita Lee em um dos últimos post do músico nas redes sociais (foto: Reprodução/Instagram)

No jantar, Roberto usava meia de lurex. Quando sentou-se ao lado de Rita, ouviu dela: “Nossa, que meia legal!”. Sem pensar duas vezes, ele tirou as meias e as deu para Rita. “Aí já começou uma magia”, lembrou.

“A gente sentou no piano, estávamos cantando em inglês. Os convidados foram se retirando e, quando a gente viu, estávamos só nós dois. Aí a gente continuou a noite no andar de cima”, disse.

A paixão na sua forma mais esplêndida e sensual

Assim, afirmou o guitarrista, a paixão se revelou na sua forma mais esplêndida, espetacular, sensual e amorosa. “Depois disso nós não nos separamos nunca mais”.

Roberto também contou como compôs “Mania de você”, parceria do casal que acabou se tornando hit do álbum 'Rita Lee", lançado em 1979. A canção, inclusive, foi eleita pelo casal como a preferida de ambos.

“‘Mania de você’ foi feita no violão. A gente estava na cama, numa paixão louca. Aí consumou-se a paixão louca, eu peguei o violão e comecei a tocar. Ela, do meu lado, pegou o caderninho e foi completando”, disse Roberto, antes de cair no choro.

Apaixonado, ele também lembrou que, quando jovem, tinha a intenção de se casar com uma única mulher, ter três filhos homens e cultivar uma família. “Para isso, eu precisava encontrar a mulher perfeita, que eu tive a sorte de encontrar”, revelou.

Roberto revelou como foram os últimos momentos de vida de Rita, justamente no apartamento onde concedeu a entrevista, em São Paulo. Deitada na cama e com dificuldade para respirar, a cantora foi aos poucos desfalecendo.

Ao longo da exibição, o “Fantástico” mostrou ainda entrevistas com os ex-companheiros de banda Luiz Carlini, Lee Marcucci e Lucinha Turnbull. E depoimentos de colegas da cantora.

Gilberto Gil, por exemplo, lembrou da amizade que tinha com Rita e cantou a versão de "Ovelha negra" em voz e violão.

Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial, disse que os hits da cantora era trilha sonora de sua vida e emendou com a sua versão de “Esse tal de roque enrow”, do disco “Fruto proibido” (1975).

Iza foi outra que prestou homenagem à estrela do rock e cantou "Mania de você”. Já Tom Zé, com quem Rita compôs “2001”, disse: “Ela é a concentração de uma rebeldia e peraltice que interessa às crianças, uma intuição espiritual de assuntos que só vão ser discutidos no ano 3000”.

Por fim, Paula Toller e Liminha apresentaram a releitura de “Agora só falta você”, canção do disco “Fruto proibido” (1975).