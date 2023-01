Vitória Bueno, que nasceu com má formação congênita e sem os dois braços, executou passos de balé clássico (foto: Trae Patton/NBC)

A edição do “America’s Got Talent: All-Stars”, show de talentos exibido pelo canal norte-americano NBC, contou, nessa segunda-feira (8/01), com a participação da bailarina mineira Vitória Bueno, de 18 anos, que foi aplaudida de pé pelos jurados.

“Descobri a dança quando era jovem”, disse ela ao programa. “Foi uma coisa nova e excitante para fazer com meus pés. Isso deu à minha mãe o impulso de me levar para aulas de dança.”

Globo de Ouro: atriz manda um 'cala a boca' em discurso e faz plateia rir

Ao som da canção “You say”, de Lauren Daigle - cujo refrão diz “Eu acredito” - Vitória executou passos de balé clássico e foi muito bem avaliada pelos jurados.

"Assistir a minha apresentação no AGT me faz relembrar de todas as vezes em que eu assistia outros talentos incríveis e me perguntava se um dia eu pisaria no mesmo palco" Vitória Bueno, bailarina



"Vitoria, acredito que o signo de uma estrela é alguém que persevera e, quando está no palco, ilumina o palco. E você tem as duas coisas. Você tem esse brilho em você, Vitória, e quando você estava se apresentando aqui, era como um silêncio completo porque estávamos hipnotizados. E acho que todo o Brasil e agora toda a América vai torcer por você. Você é um All-Star", afirmou Simon Cowell.

Heidi Klum, por sua vez, disse que Vitória é linda e que ela "tem tanto porte, tanta elegância quando dança. Foi tão lindo de assistir, e obrigado por isso".

No Instagram, a bailarina publicou: “Assistir à minha apresentação no AGT me faz relembrar de todas as vezes em que eu assistia outros talentos incríveis e me perguntava se um dia eu pisaria no mesmo palco”. E acrescentou: “Que emoção!!!!! É uma grande honra e alegria representar o meu país no maior show de talentos do mundo”.

Embora bem avaliada, Vitória não conseguiu passar para a final. Aidan Bryant e o Detroit Youth Choir conquistaram as vagas.