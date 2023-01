Globo de Ouro: atriz manda um 'cala a boca' em discurso e faz plateia rir

Além do momento cômico, o discurso da atriz foi marcado por exaltar a representatividade asiática no cinema (foto: Reprodução NBC)

Michelle nasceu na Malásia e trabalha há cerca de 40 anos em Hollywood. Ao receber o Globo de Ouro, ela contou um pouco da trajetória como atriz imigrante e agradeceu a artistas que abriram caminhos para ela e a apoiaram. “Vem sendo uma incrível luta e surpreendente jornada. Mas valeu a pena”, disse.



Além do momento cômico, o discurso da atriz foi marcado por exaltar a representatividade da personagem Evelyn: “Uma mulher asiática imigrante comum”. “Eu recebi o presente de interpretar essa mulher que impactou a mim e a tantas outras pessoas. Porque, no fim do dia, não importa o universo que ela estava, ela estava só lutando por amor e por sua família”, destacou.

O nome da atriz ficou entre os assuntos mais comentados da madrugada dessa terça-feira para quarta-feira (11/1) no Twitter. Perfis parabenizaram Michelle pela vitória. “Merecido. Não poderia ser de outra pessoa”, comentou um usuário com uma foto da artista com o prêmio na rede social.

