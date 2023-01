Festival de Cinema Infantil quer divertir e fazer a criançada pensar

"Emsahar", animação do Catar, conta a história da menina Fátima e será exibida na sexta-feira (foto: Cinema de Brinquedo/divulgação)



Nesta época de férias escolares, opções de entretenimento boas e baratas são bem-vindas. Os fãs da sétima arte terão a oportunidade de apresentá-la aos pequenos, a partir de amanhã. O Festival de Cinema Infantil de Belo Horizonte – Cinema de Brinquedo começa nesta quarta-feira (11/1), exibindo produções nacionais e estrangeiras até o próximo domingo (15/1), com entrada franca. Oficina vai ensinar a construir brinquedos animados.





De forma lúdica, o festival se propõe a estimular a reflexão sobre temas complexos como a intolerância religiosa, a vida e a morte, preconceito e diferenças étnicas e sociais. A importância da preservação ambiental também ganha destaque.





Optou-se por curtas-metragens porque esse formato atrai com mais facilidade a atenção das crianças, além de facilitar a compreensão delas a respeito dos temas abordados.

O sul-coreano "Piropiro", atração da abertura do festival, aborda aventuras de um passarinho (foto: Cinema de Brinquedo/divulgação)

Gato, passarinho e macaco



A pluralidade dá o tom à programação. Sede da última Copa do Mundo, o cinema do Qatar está representado pelas animações “Emsahar” (2021), dirigida por Hassan Al-Jahni, e “Al Tabbab” (2021), de Khalifa Al-Mana.





O primeiro filme conta a história de Fátima e seu gato; o outro aborda a jornada de pai, filho e uma cabra para fazer uma oferenda com o objetivo de colher pérolas.





O coreano “Piropiro” (2022), de Miyoung Baek, é protagonizado por dois passarinhos, Piropiro e Dalle, que se encontram na cidade e planejam voar para a floresta.





No belga “Terra estranha” (2022), de An Vrombaut, bichos parecidos com girafas se divertem brincando de esconde-esconde.





A vida de um macaco enjaulado muda radicalmente devido ao administrador do zoológico e sua filha, no filme alemão “Dominó de macaco” (2022), de Ulf Grenzer.





Várias produções nacionais prometem divertir a criançada. De Roraima vem “Rabiola” (2021), de Thiago Briglia, protagonizado pelo menino brasileiro Bernardo e os venezuelanos Jeferson e Joisiris, que travam “batalha” no céu para derrubar pipas.





“Entre muros” (2021), de Gleison Mota, é um filme baiano sobre José. A mãe leva o menino para o trabalho, num condomínio de luxo, mas ele só pensa em jogar bola lá fora,enquanto executa tarefas domésticas. A direção é de Pamela Peregrino.





Por sua vez, o carioca “Ibeji Ibeji” (2021), de Victor Rodrigues, conta a história de Omar e Taú, meninos que têm de lidar com a iminência da morte da avó.





Outro dos destaques brasileiros é “Laika, Tito e o Universo” (2022), animação de Victor Pereira Brites e episódio piloto de uma série ainda em produção.





“A estética é primorosa”, afirma a curadora Iakima Delamare. Nessa trama, a garota-prodígio Laika constrói foguete feito de sucata para ir à Lua. Uma explosão trará uma surpresa para Laika.





A inclusão também está presente na programação. “O mundo de Diego”, curta de Ricardo Rodrigues, conta a história do menino cego que experimenta a vida por meio dos sentidos, ao lado do cachorro Bombinha.

"Laika, Tito e o Universo" virou série sobre menina que constrói um foguete (foto: Cinema de Brinquedo/divulgação)

Medo da rua

Outra preocupação da curadoria é incentivar crianças e famílias a se aventurarem fora de casa. A curadora Iakima Delamare afirma que essa é uma forma de estimular a ocupação de espaços públicos. Além disso, comenta, é necessário que boa parte da geração que a pandemia trancou dentro de casa perca o medo da rua.





O curta cearense “Rua Dinorá”, de Natália Maia e Samuel Brasileiro, por exemplo, traz crianças investigando a história de pessoas que dão nome às ruas onde elas residem.

Os organizadores destacam que o festival oferece entretenimento gratuito a famílias para as quais é dispendioso frequentar o circuito comercial de cinema.





A Oficina de Brinquedos Animados será realizada de quarta a sexta-feira (13/11), das 15h às 16h, para 16 participantes de 8 a 15 anos. Eles aprenderão a construir folioscópios, taumatrópios e zootrópios, equipamentos presentes no surgimento do cinema de animação.

"Rabiola", produção de Roraima, mostra crianças disputando o céu com suas pipas (foto: Cinema de Brinquedo/divulgação)

CONFIRA

QUARTA (11/1)

• “A floresta de bétulas”, de Katrina Westin (Canadá, 2020)

• “Bola da vez”, de Elder Patrick (Goiás, 2022)

• “Piropiro”, de Miyoung Baek (Coreia do Sul, 2022)

• “Dominó de macaco”, de Ulf Grenzer (Alemanha, 2022)





QUINTA (12/1)

• “Esquisito”, dirigido por crianças de 7 a 11 anos (Alemanha, 2022)

• “O grilo, o morto vivo e o jacaré”, de Ana Bárbara Ramos e Felipe Leal Barquete (Paraíba, 2018)

• “Arco-íris”, de Hui Tan (EUA, 2021)

• “O mundo de Diego”, de Ricardo Rodrigues (São Paulo, 2022)

• “Terra estranha”, de An Vrombaut (Bélgica, 2022)

• “Erekauã”, de Paulo Accioly (Alagoas, 2021)

• “Rua Dinorá”, de Natália Maia e Samuel Brasileiro (Ceará, 2022)





SEXTA (13/1)

• “Rabiola”, de Thiago Briglia (Roraima, 2021)

• “Entre muros”, de Gleison Mota (Bahia, 2021)

• “A fábula do dilúvio”, de Michael Zamjatnins (Alemanha, 2021)

• “Era uma vez em Icapuí”, de alunos cearenses e capixabas (Ceará/Espírito Santo, 2021)

• “Emsahar”, de Hassan Al-Jahni (Qatar, 2021)

• “Opárá de Osun: quando tudo nasce”, de Pâmela Peregrino (Bahia, 2018)





3º FESTIVAL DE CINEMA INFANTIL DE BH

• Desta quarta-feira (11/1) a domingo (15/1), com exibição de filmes a partir das 16h30. Cine Santa Tereza, Rua Estrela do Sul, 89, Bairro Santa Tereza.

• Oficina de construção de brinquedo será realizada de quarta a sexta-feira. Não há necessidade de inscrição, sujeita à lotação (16 vagas).

• Entrada franca. Metade dos ingressos pode ser retirada no site Diskingressos. A outra metade será distribuída na bilheteria a partir das 16h. Programação completa: https://cinemadebrinquedo.com.br/

* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria