Globo de Ouro 2023: todos os ganhadores dos prêmios para o melhor do cinema e da TV

Steven Spielberg conquistou dois prêmios no Globo de Ouro (foto: Getty Images)

A cerimônia de entrega do Globo de Ouro voltou a ser realizada com toda pompa na terça-feira (10/01) em Los Angeles, nos Estados Unidos, após o boicote sofrido no ano passado, que custou sua transmissão.

Na 80ª edição da premiação, o filme Os Banshees de Inisherin, uma comédia obscura ambientada na Irlanda no início do século 20, foi um dos grandes vencedores da noite, conquistando três prêmios.



Os Fabelmans, o longa semiautobiográfico de Steven Spielberg, levou dois, assim como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.

Nas categorias de televisão, se destacaram as séries Abbott Elementary, com três prêmios, e The White Lotus, com dois.

A América Latina pode comemorar os triunfos do mexicano Guillermo Del Toro, com Pinóquio, vencedor na categoria de melhor filme de animação; e do argentino Santiago Mitre, com Argentina, 1985, eleito melhor filme de língua estrangeira.



A cerimônia, considerada como um "aquecimento" para o Oscar, voltou a ser transmitida neste ano nos Estados Unidos, com seu tradicional tapete vermelho — deixando para trás as polêmicas envolvendo a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA, na sigla em inglês), que concede os prêmios, em relação à falta de diversidade e conflito de interesses entre os jurados da organização.



A maioria dos vencedores recebeu seus prêmios pessoalmente, apesar das especulações de que muitas estrelas não participariam da cerimônia deste ano devido às controvérsias em torno da organização do evento.

A seguir, confira a lista completa dos vencedores do Globo de Ouro 2023:

Angela Bassett ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante no cinema (foto: EPA)

Nas categorias de cinema:



Melhor Filme (Drama): Os Fabelmans

Melhor Filme (Musical ou Comédia): Os Banshees de Inisherin

Melhor Diretor: Steven Spielberg - Os Fabelmans

Melhor Atriz (Drama): Cate Blanchett - Tár

Melhor Ator (Drama): Austin Butler - Elvis

Melhor Atriz (Musical ou Comédia): Michelle Yeoh - Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor Ator (Musical ou Comédia): Colin Farrell - Os Banshees de Inisherin

Melhor Ator Coadjuvante: Ke Huy Quan - Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor Atriz Coadjuvante: Angela Bassett - Pantera Negra: Wakanda para sempre

Melhor Filme Estrangeiro:Argentina, 1985 (Argentina)

Melhor Filme de Animação: Pinóquio

Melhor Roteiro: Martin McDonagh - Os Banshees de Inisherin

Melhor Trilha Sonora: Justin Hurwitz - Babilônia

Melhor Canção: Naatu Naatu - RRR



Nas categorias de televisão:



Melhor Série de TV (Drama): A Casa do Dragão

Melhor Série de TV (musical ou comédia): Abbott Elementary

Melhor Atriz de TV (Drama): Zendaya - Euphoria

Melhor Ator de TV (Drama): Kevin Costner - Yellowstone

Melhor Ator de TV (Musical ou Comédia): Jeremy Allen White - O Urso

Melhor Atriz de TV (musical ou comédia): Quinta Brunson - Abbot Elementary

Melhor Atriz Coadjuvante de TV: Julia Garner - Ozark

Melhor Ator Coadjuvante de TV: Tyler James Williams - Abbott Elementary

Melhor Minissérie ou Filme para TV: The White Lotus

Melhor Atriz de Minissérie ou Filme para TV: Amanda Seyfried - The Dropout

Melhor Ator de Minissérie ou Filme para TV: Evan Peters - Dahmer: Um Canibal Americano

Melhor Atriz Coadjuvante de Minissérie ou Filme para TV: Jennifer Coolidge - The White Lotus

Melhor Ator Coadjuvante de Minissérie ou Filme para TV: Paul Walter Hauser- Black Bird



Veja fotos de alguns dos vencedores:

Michelle Yeoh levou para casa o prêmio de melhor atriz de comédia por 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo' (foto: Getty Images)

Austin Butler ganhou o prêmio de melhor ator de drama por seu papel em "Elvis" (foto: Getty Images)

Ke Huy Quan foi eleito melhor ator coadjuvante por 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo' (foto: EPA)

Jennifer Coolidge ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante por 'The White Lotus' (foto: Getty Images)

O ganhador do Globo de Ouro de melhor ator de musical ou comédia para TV, Jeremy Allen White (foto: EPA)

Quinta Brunson, vencedora do prêmio de melhor atriz de comédia ou musical para TV, por seu papel em 'Abbot Elementary' (foto: Getty Images)

O mexicano Guillermo del Toro ganhou o prêmio de melhor filme de animação por 'Pinóquio' (foto: Getty Images)