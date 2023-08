Após eliminação da seleção, web resgata fala de Márcia Sensitiva

438

Após a seleção brasileira ser eliminada da Copa do Mundo de Futebol Feminina, na manhã desta quarta-feira (2/8), as redes sociais lembraram de uma previsão feita pela vidente Márcia Fernandes, conhecida como Márcia Sensitiva, sobre o desempenho das meninas no campeonato. Durante sua participação no podcast ‘PodDelas’, Márcia fez uma previsão positiva sobre as jogadoras e disse que o Brasil perderia apenas para a França no Mundial.

No dia 31 de julho, a paranormal cravou que a seleção feminina se daria muito bem e só teria um obstáculo. “Essa mulherada só perde para a França. Cuidado com a França”, alertou. A previsão foi feita três dias após o Brasil golear o Panamá, por 4 a 0.

No último sábado (29/7), a seleção encarou a França, na segunda rodada, e amargou um resultado de 2 a 1, o que poderia significar um acerto da previsão. Mas o empate com a Jamaica e a eliminação não fizeram parte do que a vidente disse.

Márcia Sensitiva fez previsões positivas para as jogadoras da seleção que acabaram eliminadas da Copa após empate com a Jamaica (foto: Thais Magalhães/CBF e Reprodução/Jornal de Brasília)

Além dessa análise, Márcia também fez previsões para algumas jogadoras. Para Marta, ela disse que sairia do campeonato “mais rainha do que ela é” e que ela brilharia tanto dentro quanto fora de campo. Já Ary Borges viveria “o ano de maior sucesso da vida dela, sendo sucesso absoluto nesta Copa”.

Para Debinha, diversas oportunidades surgiriam após o primeiro jogo e ela se sairia “muitíssimo bem no campeonato”. A Copa seria um “presente nessa Copa”. E Duda “uma das grandes estrelas” da competição.

As previsões repercutiram nas redes após o resultado de hoje, parte das redes vê como um acerto. “A Márcia sensitiva tava certa, o Brasil só perdeu pra França na Copa do Mundo”, avaliou um perfil. “Marcia Sensitiva disse que íamos perder só pra França, né? Não era esse tipo de acerto que eu queria”, disse outro. “Quando a Márcia Sensitiva disse que a seleção brasileira só perde para França ela tava certa. ganhamos do Panamá, perdemos pra França e empatamos com a Jamaica. Estamos eliminados”, disse um comentário.

Já outro grupo diz que a adivinha errou. “Gostaria apenas de lembrar que a MARCIA SENSITIVA tinha dito que depois da derrota com a França, o Brasil ganharia todos os jogos. Hoje: BRASIL ELIMINADO”, disse um internauta. “MARCIA SENSITIVA VOCÊ ME PROMETEU EU TÔ MUITO TRISTE”, declarou outro. “A estrela dela não brilhou, Márcia sensitiva vc prometeu”, lamentou-se outro. Veja mais comentários:

pior que Márcia sensitiva tinha razão. Brasil só perdeu pra França pic.twitter.com/SkFlqpjJDr %u2014 guest (@eeeitamah) August 2, 2023

MÁRCIA SENSITIVA VC ME PROMETEU pic.twitter.com/istxtfUpYF %u2014 LOIRA %u1D9C%u02B3%u1DA0 (@mimicrf11) August 2, 2023

Marcia sensitiva nunca errou quando disse q nessa copa só poderíamos perder pra França.... pic.twitter.com/0GOFiH9tn7 %u2014 Flavia (@anafrrdg) August 2, 2023

Eu assim na casa da Márcia sensitiva, ela prometeu %uD83E%uDD27 pic.twitter.com/03TuKVNsRd %u2014 Mariane (@marianemc) August 2, 2023