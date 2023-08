Camelôs entram na onda rosa e vendem camiseta da Barbie com brasão de times

Tendência atinge produtos vendidos por camelôs (foto: Redes sociais/Twitter)

Uma publicação feita no Twitter no último domingo (30/7) chamou a atenção de internautas. Um homem postou uma foto de várias camisetas da Barbie, na cor rosa, com o brasão do Botafogo estampado. Na legenda, ele diz que os camelôs cariocas não perderam a oportunidade de unir duas modas em um único produto.

Amo o senso de oportunidade do camelô carioca pra juntar duas modas em uma pra vender pic.twitter.com/svC8WbsakX %u2014 Renato Bacon %u2B50%uFE0F%uEA00 (@RenatoBacon) July 30, 2023







Desde o anúncio de 'Barbie: o filme', o mercado passou a se reinventar e produzir itens personalizados. A onda cor de rosa foi tão forte que recebeu um termo próprio, o 'Barbiecore' . A indústria da moda, a gastronomia e até o mercado funerário aderiram à tendência e passaram a divulgar seus produtos estilizados, tudo para a estreia do filme , que ocorreu no último dia 20.





A repercussão da imagem nas redes foi positiva, várias pessoas elogiaram o senso de oportunidade dos vendedores e disseram que os cariocas têm um jeitinho único para observar as demandas e lançar produtos inéditos, como a camisa do Botafogo versão Barbie. Outros internautas brincaram dizendo que os camelôs, na realidade, juntaram três universos diferentes: o mundo da Barbie, o universo dos heróis e o nicho esportivo.









“O puro suco carioca eu amo”, comentou uma mulher. “Vou falar que se tivesse do Vasco eu comprava”, comentou um homem. “Fui mostrar para minha mãe e agora ela tá gritando para eu me virar e comprar para ela!”, disse uma internauta. “Se eu achasse uma assim do Palmeiras, eu compraria fácil pra minha filha”, disse outro.