Faltando menos de um mês para a estreia nos cinemas brasileiros, o filme ‘Para onde voam as feiticeiras’ ganhou o primeiro trailer. O documentário foi apresentado, pela primeira vez, em 2020, na 9ª edição do Festival Olhar de Cinema de Curitiba. Mas só vai ser exibido nas telonas do Brasil no próximo dia 31.

A obra acompanha as encenações e improvisos de sete artistas LGBTQIAPN+, Ave Terrena Alves, Fernanda Ferreira Ailish, Gabriel Lodi, Mariano Mattos Martins, Preta Ferreira, Thatha Lopes e Wan Gomez, pelas ruas do centro de São Paulo. Como forma de amplificar vozes frequentemente silenciadas, as manas, como o grupo é chamado, constroem um palco aberto para a troca de ideias, talentos e revoltas pessoais. O resultado é um grande encontro de artistas que vêm de mundos diferentes, se chocando, se contradizendo, se aliando e se ajudando.

Lançado em 2020, 'Para onde voam as feiticeiras' chega às telonas no fim do mês Henrique Hennies

O longa também mostra como preconceitos de gênero e raça impactam no dia a dia. Mesclando arte e depoimentos, o filme mostra a resistência política e as alianças de luta comum entre coletivos LGBTQIA , negritude, indígenas e trabalhadores sem teto.

A direção é do trio Eliane Caffé, Carla Caffé e Beto Amaral, com uma construção horizontal, em conjunto com as personagens centrais. O debate sobre a interseccionalidade dos movimentos e a formação de alianças políticas, fica mais intensa com participações de grandes nomes de movimentos sociais, como Judith Butler, filósofa de estudos de gênero; Carmen Silva, líder do Movimento Sem Teto do Centro (MSTC); Helena Vieira, pesquisadora e professora de gênero e sexualidade; Sônia Barbosa (em guarani: Ara Mirim), ativista indígena da terra do Jaraguá; e os deputados federais Erika Hilton e o Pastor Henrique Vieira, ambos do PSOL-SP.

Desde 2020, o longa conquistou diversos prêmios: "Melhor Filme", no Festival Queer Porto; "Melhor Filme" (voto popular) e "Melhor Direção" no Rio Festival LGBTQIA ; "Melhor Direção" e "Melhor Filme" (júri técnico) no Festival de Vitória; e "Melhor Direção Longa Nacional" no Santos Film Fest. Também esteve nas seleções oficiais do 23º Festival de Documentários de Montreal, 42º Festival de Havana, Chicago ChangeFest 2021 e La Fête du Slip (Lausanne, Suíça).