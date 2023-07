677

Fãs de séries com romance BLs (sigla para “boys love” ou garotos que se amam) ganharam um presente na manhã desta segunda-feira (31/7). O trailer oficial da série “Only friends” foi disponibilizado, depois de deixar a internet ansiosa desde o anúncio da produção, em novembro. Além da prévia, a GMMTV, emissora tailandesa responsável pela obra, também divulgou a data de estreia: o primeiro episódio chega no próximo dia 12 de agosto.

Com o anúncio, o nome da série foi parar no topo dos assuntos mais comentados no Twitter. A maioria dos posts é de fãs do gênero muito animados para a estreia. “Rapaz.... o bagulho vai ser bom”, declarou um.

“O trailer é surto atrás de surto, tal qual imaginávamos”, avaliou outro. “EU NÃO TÔ SABENDO COMO RESPIRAR EU NÃO ACREDITO QUE FIZERAM ISSO “, disse um comentário a respeito das cenas de sexo.

“Vai ser bom demais ser only fan”, afirmou outro, na expectativa. Apesar de já terem seu casal favorito, muitos fãs esperam que eles passem por problemas que os separem. “Me preparando psicologicamente porque prevejo para meus pais da ficção o mesmo fim dos meus pais da vida real (um divórcio)”, declarou um perfil.

‘Only friends’

Com restrição de idade, "Only friends" será disponibilizado no YouTube GMMTV / reprodução

Mesclando romance, drama e muitas cenas quentes, a série terá 10 episódios, cada um com cerca dr 1 hora, sendo disponibilizados uma vez por semana, todos os sábados às 20h30. Além da transmissão local da Tailândia, os fãs vão poder conferir “Only friends” também no canal do YouTube da GMMTV, também com um episódio novo por semana. Porém, somente com legendas em inglês.

A série conta a história dos amigos Mew (Kasidet Plookphol), Ray (Thanawat Rattanakitpaisan) e Boston (Trai Nimtawat), três estudantes de administração que administram uma pensão juntos. Muito unidos, eles acabam confundindo o que é amizade e o que é amor.

Mew é um garoto focando nos estudos e acaba não tendo tempo para sexo e relacionamentos. Ao saber da inexperiência do amigo, Boston resolve apresentá-lo a Top (Jiratchapong Srisang). Mas o que era para ser apenas algo de apenas uma noite acaba se transformando, deixando o “cupido” descontente com o rumo dessa relação.

Enquanto isso, o estudante de economia Sand (Kanaphan Puitrakul) quer um relacionamento exclusivo com Ray, mas ele tem sentimentos pelo amigo Mew. O casal acaba não chegando em um acordo. Já Boston acaba se envolvendo com Nick (Pakin Kunaanuvit), profissional de tecnologia da informação que encontra um vídeo íntimo no celular do protagonista. Gostando do que viu, eles acabam se envolvendo em uma amizade colorida. Mas Nick acaba querendo algo mais.