SIGA NO

677

Novos capítulos do romance de Nick (Kit Connor) e Charlie (Joe Locke) estão prestes a chegar em “Heartstopper”, na Netflix. Nesta terça-feira (25/7), a plataforma de streaming liberou o trailer da segunda temporada da série teen, que estreia dia 3 de agosto.









Os outros personagens também terão sua própria jornada de autoconhecimento. Tara e Darcy enfrentam desafios imprevistos e Tao e Elle descobrem se podem ser mais do que apenas amigos. Com as provas chegando, uma viagem escolar a Paris e um baile de formatura para planejar, a turma tem muito o que fazer enquanto viajam pelas próximas fases da vida, amor e amizade.

Segunda temporada de 'Heartstopper' chega na Netflix em 3 de agosto Divulgação/Netflix





Heartstopper 2ª Temporada

Episódios: 8

Produção: See-Saw Films

Roteiro e Criação: Alice Oseman

Direção: Euros Lyn

Produção Executiva: Patrick Walters, Iain Canning, Emile Sherman, Alice Oseman, Euros Lyn

Elenco: Kit Connor, Joe Locke, Yasmin Finney, William Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Sebastian Croft, Tobie Donovan, Rhea Norwood, Jenny Walser, Cormac Hyde-Corrin e Olivia Colman