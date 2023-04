Segunda temporada de Heartstopper ganha data de estreia e anima fãs

Fãs ficam animados com divulgação da data de estreia da segunda temporada de Heartstopper (foto: Reprodução/Netflix)

A Netflix divulgou, na manhã desta segunda-feira (24/4), a data de estreia da segunda temporada de Heartstopper e animou os fãs. A continuação da série, que conquistou o coração de jovens e adolescentes, era aguardada desde o lançamento da primeira temporada, em abril de 2022.

Inspirada nos livros gráficos de Alice Oseman, a obra retrata um romance adoslecente entre Nick (Kit Connor) e Charlie (Joe Locke), que precisam lidar com as dificuldades da vida amorosa com a vida escolar. A série ganhou inúmeros fãs logo após seu lançamento, e ficou conhecida por ter um enredo leve e descontraído.

Em sua primeira semana de exibição na plataforma de streaming, a série foi assistida por mais de 14 milhões de horas, ocupando o top 10 em 67 países. Tamanha popularidade da série, os fãs não pouparam esforços em demonstrar o quanto estão animados com a próxima temporada.





Fãs comemoram retorno da série

No Twitter, fãs comemoraram a divulgação da data de estreia e comentaram estar animadíssimos para acompanhar o desenvolvimento do romance entre Nick e Charlie.

SEASON 2 ESTRÉIA 3 DE AGOSTO SOCORRRO



HEARTSTOPPER IS COMING pic.twitter.com/d5xfpVgMjm %u2014 alasca %uD83C%uDF42 (@springtopper) April 24, 2023

Até 3 de agosto eu já morri de ansiedade

HEARTSTOPPER IS COMING pic.twitter.com/e8cq0uyQqE %u2014 S%u15E9%u144E |%uD83D%uDCD6: %uD835%uDE3C%uD835%uDE62%uD835%uDE5E%uD835%uDE5C%uD835%uDE64 %uD835%uDE5E%uD835%uDE62%uD835%uDE56%uD835%uDE5C%uD835%uDE5E%uD835%uDE63á%uD835%uDE67%uD835%uDE5E%uD835%uDE64 (@sandrorx_) April 24, 2023

O termo “Heartstopper is coming”, “Heartstopper está vindo” em português, esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta segunda-feira (24/4).

não contem comigo pra nada no dia 3 de agosto, estarei reclusa em minha casa assistindo a segunda temporada de heartstopper



HEARTSTOPPER IS COMING pic.twitter.com/EQKW8Ok36K %u2014 wes %u262D%uD83C%uDF42 (@zhvohb) April 24, 2023

A SEGUNDA TEMPORADA DE HEARTSTOPPER CHEGA DIA 3 DE AGOSTO

%uD83D%uDE2D%uD83E%uDD70%uD83D%uDE2D%uD83E%uDD70%uD83D%uDE2D%uD83E%uDD70%uD83E%uDEF0%uD83C%uDFFB

HEARTSTOPPER IS COMING https://t.co/gyqj4sFXFC %u2014 Guga.Moraesn (@gugamoraesdon) April 24, 2023

No universo dos livros, a quinta edição de Heartstopper será lançada em 9 de novembro deste ano no Reino Unido, segundo a própria autora. No Brasil, ainda não há previsão de lançamento.