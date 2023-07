SIGA NO

Paulinho da Viola passa mal antes de show e cancela apresentação Tulio Santos/EM/D.A.Press O cantor Paulinho da Viola cancelou o show que faria neste domingo (30/7) no Festival Sesc de Inverno, em Três Rio, no Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, o músico confirmou que a suspensão da apresentação foi por motivos de saúde, mas disse que está bem.

Também nas redes sociais, o Sesc Rio de Janeiro corroborou a versão do artista. Segundo a instituição, Paulinho da Viola precisou de cuidados médicos. Mais detalhes não foram divulgados.

A apresentação estava marcada para as 21h. O anúncio do cancelamento foi feito às 20h45, 15 minutos antes do início das atividades.

Ainda segundo a assessoria do cantor, Paulinho da Viola teve uma indisposição e foi atendido. Ele aceitou a recomendação médica, porém, que pediu para que não subisse ao palco.

Além de fazer parte da programação do Festival de Inverno, Paulinho da Viola no momento realiza uma turnê de celebração de seus 80 anos. Em andamento desde o começo de março, os shows marcam sua primeira excursão desde o início da pandemia de Covid-19, em 2020.

O próximo show do artista está marcado para o próximo dia 5 de agosto em Florianópolis, em Santa Catarina.