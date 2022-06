Gil, Caetano, Bituca e Paulinho da Viola ganham coleção "80tentões"

Já Milton Nascimento tem sua trajetória celebrada no documentário “A sede do peixe” e no episódio “Nada será como antes”, também da série “101 canções que tocaram o Brasil”.



Bituca também é protagonista de um show histórico registrado em episódio da série “Musicalmente na América Latina”. Paulinho da Viola, por sua vez, é celebrado em “O mistério do samba”, documentário conduzido pelo sambista ao lado da cantora Marisa Monte.