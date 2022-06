Milton Nascimento emociona plateia em abertura da turnê de despedida

Em vários momentos, a plateia ovacionou, de pé, o artista que está prestes a completar 80 anos (foto: Marcos Alfredo/Esp. EM)

Convidados, entre celebridades e fãs, se emocionaram com o show de pré-estreia da turnê A última sessão de música, de Milton Nascimento, na noite desse sábado (11/6), no Rio de Janeiro. Antes do espetáculo no espaço Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, os convidados tiveram acesso a uma exposição que contava toda sua história.Projeções na parede, totens e um coquetel de boas-vindas complementaram a experiência imersiva no universo da vida de Milton Nascimento. Após o show de abertura com Zé Ibarra - um dos integrantes da banda -, Milton cantou cerca de 30 músicas que compilaram toda a sua trajetória.Em vários momentos, a plateia ovacionou, de pé, o artista que está prestes a completar 80 anos e pretende se despedir dos palcos. "Não vejo assim como uma despedida, porque ele é imortal", declarou a apresentadora Cissa Guimarães, que conhece Milton desde o início da carreira.A cantora e compositora Maria Gadú achou estranha a sensação de ser a última turnê, "mas eu estou muito feliz por ele, eu quero que ele se divirta tanto", ressaltou.Parceiro e um dos fundadores do Clube da Esquina, Márcio Borges estava emocionado. "Ver o Bituca em condições normais já é muito emocionante. Aquela pessoa eletrizante no palco. Agora, sabendo que é a despedida dele, a coisa ganha um teor de emoção quase que insuportável", disse.