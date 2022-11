Milton Nascimento fará em BH o último show de sua carreira (foto: Marcos Hermes/Divulgação)

A produção da turnê “A última sessão de música”, que se encerra neste domingo (13/11), em Belo Horizonte, com show para 55 mil pessoas no Mineirão, anunciou que fechou acordo com o Globoplay para transmitir a apresentação.

O show na capital mineira será o último da carreira de Milton Nascimento, que se despede dos palcos (mas não da música), aos 80 anos.

Ainda de acordo com a produção, a transmissão começará às 18h30 e será aberta a não assinantes da plataforma de streaming.