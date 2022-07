Despedida de Milton Nascimento vai passar por mais quatro cidades

Milton Nascimento acrescenta quatro novas cidades na sua turnê de despedida dos palcos (foto: CARL DE SOUZA / AFP)

Iniciada em 11 de junho, no Rio de Janeiro, a turnê de despedida de Milton Nascimento, batizada de " A Última Sessão de Música", deve passar por mais quatro cidades, conforme anunciado pelo próprio cantor, neste domingo (17/7), nas suas redes sociais.

Porto Alegre (21/8), Salvador (09/09), Recife (11/09) e Brasília (15/09) agora também fazem parte do roteiro de shows do artista mineiro.

Concertos ainda vão ocorrer no Rio de Janeiro, São Paulo, Fort Lauderdale (EUA), Nova Iorque (EUA), Boston (EuA), Berkeley (EUA) e será encerrada em um show no Mineirão, em Belo Horizonte. Na Europa, o cantor já passou por Turim e Londres.

Neste ano, o mineiro de coração completa 80 anos de vida, cerca de 60 deles dedicados à música, ao lado de grandes parceiros como Maria Bethânia, Elis Regina, Chico Buarque, Jorge Ben Jor, Gilberto Gil, Criolo, Lô Borges e Beto Guedes, entre outros.

A turnê é um verdadeiro passeio pela carreira do cantor que emocionou e marcou a vida de todos que já o ouviram cantar, pois o repertório apresenta músicas de todas as fases do "Bituca', como é chamado por amigos.