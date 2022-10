Disco de Mauro Senise e Cristovão Bastos homenageia Paulinho da Viola

Dedicado a Paulinho da Viola, o disco “Choro negro”, que reúne o saxofonista Mauro Senise e o pianista Cristovão Bastos, será lançado nesta sexta-feira (14/10), nas plataformas digitais. O repertório traz 10 faixas – sete de Paulinho, duas parcerias do homenageado com Bastos, e “Outonal”, que o pianista dedica ao amigo.

Homenagem aos 80 anos de Paulinho, que serão comemorados em 12 de novembro, o disco será lançado também no formato físico. Entre as faixas estão “Um choro pro Waldir”, “Nada de novo”, “Coração leviano” e “Choro negro”, todas do aniversariante. Dois convidados participam do projeto: o baixista Jeff Lescowich e o percussionista Jurim Moreira.