677

As mineiras Rayane e Rafaela compõem, cantam e têm músicas gravadas por Marília Mendonça Randes Filho/divulgação 'Não podemos esquecer Roberta Miranda, Irmãs Galvão e, entre as mais novas, Paula Fernandes e Maria Cecília (...) Marília Mendonça quebrou paradigmas e deu voz às mulheres' Rafaela, cantora e compositora







Goiânia – Os fãs do sertanejo conhecem as canções “Fã clube”, gravada por Marília Mendonça com Maiara & Maraísa, ou “Seu perfil” e “Não gosto eu amo”, nas vozes de Henrique & Juliano. Por trás dessas músicas estão as compositoras Rayane e Rafaela, dupla mineira que dá início à nova fase de sua carreira com o lançamento do terceiro DVD ao vivo, gravado na Fazenda Terra Prometida, em Palmas (TO).





“Esse DVD é o mais importante das nossas vidas. Foi uma escolha de repertório muito consciente. Praticamente mil dias de composição, três anos de trabalho, demos o nosso melhor”, garante Rafaela. “Queremos que as pessoas sintam emoção. Tem uma ou outra música para você se divertir, mas (o repertório) vai tocar o seu coração, o seu pensamento.”





Rayane reforça: “Temos plena convicção de que entregamos 101% da gente. Desde a escolha das músicas, interpretação, foi tudo muito bem pensado. O trabalho tem a nossa identidade”. As letras abordam vários sentimentos. “Tem música alegre, música que vai fazer você pensar em alguém e canções que deixarão o público revoltado com alguma situação”, diz.





Apoio de peso

Henrique e Juliano são os padrinhos de Rayane & Rafaela, por meio de seu escritório musical. A experiente dupla abriu as portas da própria fazenda para as mineiras gravarem as 15 canções do novo projeto. Também é deles a única participação especial no DVD.





“Henrique e Juliano são mais que padrinhos, são irmãos, têm muito cuidado com a gente. Recebemos um convite para ir à casa deles, queriam saber quem escrevia as músicas. Fomos nos aproximando, eles gostaram da gente, mostravam o nosso talento para as pessoas. Tivemos a oportunidade da dupla estar com a gente nesta caminhada”, aponta Rayane.

• Leia também: Funkeira brasileira faz sucesso na Ucrânia





Na estrada há 15 anos, os irmãos Reis elogiam as mineiras. “São duas meninas talentosas, compositoras de mão cheia. Por mais que a gente dedique tempo e invista conhecimento, são vocês (Rayane e Rafaela) que vão descobrir as coisas, percorrer o caminho”, diz Henrique.





O cantor recomenda à dupla “sabedoria” nessa jornada. “O sucesso não pode ser a qualquer custo. Se ele custou sua integridade, caráter e todos os ensinamentos que o artista recebeu dos pais, não vale a pena.”





Juliano destaca qualidades especiais de Rayane e Rafaela. “Além do talento, são dois corações que não cabem ali dentro, dois seres humanos incríveis. A gente enxergou verdade nelas. O sucesso e a fama vêm de muito suor e trabalho. As duas só queriam trabalhar, felizes em fazer o que amam. Isso mexeu muito com a gente”, comenta o sertanejo.





Rayane Santos é de Santa Vitória, no Triângulo Mineiro; Rafaela Miranda vem de Lagoa da Prata, cidade da Região Central de Minas. Tudo começou em 2017, quando as duas se encontraram em Goiânia, o berço do sertanejo. Admiravam Jorge & Mateus, João Paulo & Daniel e Zezé di Camargo & Luciano, entre tantas outras estrelas do gênero.

'A gente enxergou verdade nelas. O sucesso e a fama vêm de muito suor e trabalho. As duas só queriam trabalhar, felizes em fazer o que amam. Isso mexeu muito com a gente' Juliano, cantor sertanejo



Estreia fonográfica

As vozes graves e marcantes das mineiras estrearam no EP “Happy hour 10 pras 6”, em 2017. No ano seguinte, a dupla já lançava o primeiro DVD, com participações de Jonas Esticado e Cleber & Cauan. Esse trabalho chamou a atenção da Som Livre, e elas assinaram com a gravadora em 2020.





Veio, então, o single “Beijo meia boca”, com Zé Neto & Cristiano, que bateu 10 milhões de acessos nas plataformas digitais. Esta faixa faz parte do EP “Em casa”, lançado naquele ano.





Em meio à pandemia, o álbum audiovisual “Amando e sofrendo” chegou às plataformas digitais em 2021, trazendo 15 canções inéditas e autorais. Duas delas se destacaram: “Amando e sofrendo” e “Ex de alguém”, com 3,9 milhões de visualizações apenas no YouTube. Outro destaque foi “Pancada de choro”, que já ultrapassou 3,4 milhões de views.





O terceiro DVD, gravado em maio deste ano na Fazenda Terra Prometida, foi produzido por Fernando Catatau. Agora, Rayane e Rafaela preparam sua turnê nacional. E avisam: é de Minas para o mundo.

“Antigamente, era um pouco mais complicado, com o sertanejo um pouco machista. Fomos quebrando isso aos poucos. Não podemos esquecer Roberta Miranda, Irmãs Galvão e, entre as mais novas, Paula Fernandes e Maria Cecília, da dupla com Rodolfo. Marília Mendonça quebrou paradigmas e deu voz às mulheres”, conclui Rafaela.





* A repórter viajou a convite da produção do evento









Rayane e Rafaela destacam sua gratidão às pioneiras no sertanejo raiz, que abriram caminho no cenário dominado pelos homens.