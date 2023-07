677

Detonautas gravou ao vivo seu novo projeto no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro, palco que faz parte da história da banda AV Portugal/divulgação





Para comemorar seus 20 anos de carreira, a banda carioca Detonautas lança EP acústico com quatro faixas. Gravado ao vivo no Rio de Janeiro, o projeto traz a inédita “Aposta”, além das releituras de “O dia que não terminou”, “Por onde você anda” e “Lógica”.









Além dele, o grupo é formado por Renato Rocha (guitarra), Fábio Brasil (bateria), Philippe (guitarra) e Macca (baixo).

''O rock voltou a ganhar uma atenção bacana do público. Tenho a sensação de volta do rock. Acreditamos muito que 'Aposta' possa trazer o Detonautas de novo ao protagonismo no cenário musical'' Tico Santa Cruz, vocalista









Houve três momentos na trajetória do grupo. No primeiro (2002-2010), a banda fez parte do cast das gravadoras Warner e Sony, lançando vários hits. No segundo, desenvolveu trabalho independente, gravando dois álbuns. Na atual etapa, a partir de 2019, retomou a parceria com a Sony.





Em 2010, veio o projeto acústico que acabou não sendo trabalhado pela empresa. “Era outra direção, outro presidente”, explica Tico. Mesmo assim, lançado na plataforma Vevo, esse acústico atraiu 70 milhões de visualizações. “Ele deu muito fruto. Isso organicamente, sem investimento por parte da gravadora”, relembra.

Resumo da obra

O novo EP é uma espécie de resumo da trajetória do Detonautas em quatro faixas. “Ele tem a seguinte configuração: a inédita 'Aposta';depois, um grande sucesso da primeira fase, 'O dia que não terminou'; seguido por um sucesso do Detonautas independente, que é 'Por onde você anda'. 'Lógica' é o lado B”, explica o vocalista. “Rearranjamos duas, enquanto 'O dia que não terminou' a gente fez exatamente como está no nosso primeiro acústico.”





A ideia é lançar três EPs, que originarão um álbum cheio. “O novo projeto já está todo gravado, mixado e masterizado. Só foi dividido para que a gente pudesse, de alguma maneira, construir uma narrativa contando a história da banda”, afirma Tico.





Participam do projeto comemorativo do Detonautas os cantores Badauí (da banda CPM22), Lucas Silveira (Fresno) e Di Ferrero (NX Zero).





A comemoração dos 20 anos não vai se limitar a canções, há também um projeto audiovisual em gestação. “A gente virá com alguns bastidores, pois meu filho Lucas e a equipe dele captaram cenas dos ensaios e das gravações”, conta Tico. Esse material deve chegar a público até setembro.





Apenas em 2024 a banda fará a turnê de lançamento do acústico comemorativo de seus 20 anos. “Nossa agenda está cheia até dezembro, não tínhamos como encaixar datas. Então, preferimos esperar um pouco mais”, afirma o músico.

Na opinião de Tico Santa Cruz, a cena roqueira vive um bom momento no Brasil. “Acho até que o rock voltou a ganhar uma atenção bacana do público. Tenho a sensação de volta do rock. Acreditamos muito que 'Aposta', nosso single inédito, possa trazer o Detonautas de novo ao protagonismo no cenário musical”, comenta.

Mesclando rock e rap, “Aposta” remete ao passado e ao presente. “Abordamos tudo o que estamos vivendo, os últimos acontecimentos de nossas próprias vidas, seja como artistas ou como pessoas”, explica Tico. “A música fala sobre buscar a mudança, você se tornar uma pessoa melhor e fazer a sua revolução interna”, conclui.

capa do ep acústico da banda Detonautas Reprodução

DETONAUTAS 20 ANOS ACÚSTICO

. EP

. 4 faixas

. Sony Music

.Disponível nas plataformas digitais