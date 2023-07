SIGA NO

Thiaguinho e Fernando Pires relembraram sucessos do Só Pra Contrariar





Thiaguinho comandou seis horas ininterruptas de samba e pagode para 45 mil pessoas reunidas no Mineirão, sábado (29/7) à noite. As cenas do projeto “Tardezinha” farão parte do DVD homônimo que ele vai lançar.









Idealizado por ele e pelo ator e empresário Rafael Zulu, “Tardezinha”, segundo Thiaguinho, é um “ato de amor” pela profissão. “Todo dia em que piso no palco é com uma vontade, que não consigo nem explicar, de fazer o povo feliz”, afirma. “Isso aconteceu uma, duas,170 vezes. Quando chega nesse estágio de tanta gente querendo ser feliz, é como missão cumprida. O segredo é a felicidade, a alegria que as pessoas têm quando chegam e ainda maior quando vão embora”, diz.





Com 20 anos de carreira, o artista apresentou músicas da época em que fazia parte do grupo de pagode Exaltasamba, como “Tá vendo aquela lua” e “Calma amor”. Entre as mais recentes, um dos destaques foi “Falta você”, sucesso nas redes sociais.

Lágrimas e celulares acesos

Em “Deixa tudo como tá”, o público deu show à parte, usando flashes dos celulares para iluminar cada canto do Mineirão. Thiaguinho chorou ao perceber o estádio inteiro cantando “Ponto fraco” com ele.





O repertório contou também com clássicos dos anos 1990 e 2000. Thiaguinho convidou ao palco o cantor Fernando Pires, do Só Pra Contrariar, formado em Uberlândia. Disse que o grupo foi grande inspiração para sua carreira.





“Cresci em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Quando era moleque e tinha o sonho de ser cantor, achava que morava muito longe dos centros, das capitais. Mas um grupo de Minas Gerais me dava a chance de sonhar. Eu olhava para eles e falava: ‘Eles são do interior de Minas. Se eles chegaram lá, eu também posso’”, comentou.





Thiaguinho e Fernando cantaram “Essa tal liberdade”, sucesso do SPC. Outro convidado foi Rodriguinho, ex-Travessos, que também trouxe hits dos anos 2000, como “Palavras de amigo” e “Fatalmente”.





A primeira etapa do projeto, com 162 shows em 22 estados, foi encerrada em 2019. Thiaguinho trouxe “Tardezinha” para a capital mineira outras três vezes, em 2017, 2018 e 2019.