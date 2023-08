677

FBC lança disco dançante que traz metais caprichados e a proposta de valorizar o amor, o perdão e a tecnologia Bel Gandolfo/divulgação 'Não sou artista de single. Sou um cara que faz álbum conceito, sou 'jorgebenzístico'' FBC, cantor e compositor









É enorme o título do quinto álbum de estúdio do mineiro FBC: “O amor, o perdão e a tecnologia irão nos levar para outro planeta”. Maior ainda foi a coragem dele ao trocar a zona de conforto – certamente lucrativa – pela arriscada jornada por outras galáxias musicais, que está a alguns anos-luz da sonoridade de “Baile”, disco lançado em 2021.

Pois agora mudou tudo na pista do moço. Diretamente do estúdio doméstico da Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de BH, veio a dance music à la FBC. Os jovens produtores brasilienses Ugo Ludovico e Pedro Senna pilotaram a nave – Vhoor, atualmente, exibe seu talento na Europa.

Dançarinos dão show na 'discoteca de FBC' durante o clipe 'Químico amor' Instagram/reprodução

Do bailão à discoteca

Sai o bailão funk das canções estouradas “Se tá solteira” e “De Kenner”, entra a discoteca elegante, repleta de trombones, trompetes, saxofones e teclados das 15 novas faixas. Mas é para dançar, e a faixa “Químico amor” deixa isso bem claro.

Aos 34 anos, 18 de carreira, FBC está consciente do risco de não atrair novamente a multidão que se jogou em “Baile”. Diz que não lhe interessa se tornar refém do universo volátil do sucesso instantâneo alimentado por redes e plataformas. Sempre foi artista independente e bancou “O amor, o perdão e a tecnologia” com R$ 200 mil, dinheiro vindo de seu bem-sucedido trabalho.

Desta vez, ele não planejou as estratégias criativas na web com as quais atraiu atenção ao lançar “Baile” e os álbuns “Padrim” (2019) e “SCA” (2018). Resumindo: em vez de caçador de likes, quer voar por outros planetas – house, R&B, jazz, dance... Foram disponibilizadas também as 15 faixas apenas em versão instrumental.





FBC avisa: “Não sou artista de single. Sou um cara que faz álbum conceito, sou ‘jorgebenzístico’.” Aliás, Jorge Benjor é o padroeiro do novo trabalho, cujo mote vem de “Charles Jr.”, aquela canção que saudava o século 21 em pleno 1970, ano de chumbo da ditadura militar. Jorge dizia que a paz universal e a vitória da humanidade viriam “das conquistas científicas, espaciais, medicinais”. Isso virou mantra para FBC, defensor ferrenho da vacina e da ciência.

O mineiro explica que seu álbum não é amontoado de singles. Traz a história da disco music. “O número de instrumentos vai mudando de faixa para faixa, com efeitos de voz, autotune, passando pela atmosfera dos anos 2000 e deep house.”

Ali também está o amapiano, ritmo da África do Sul cujo DNA contém jazz, lounge, deep house, sintetizadores, percussão. Ganhou até o apelido de “piano para o quadril”.

Abott: aposta de FBC na nova geração Hey Yury/Instagram

Aula de piano

Falar nisso, FBC, que já foi baterista de banda de rock, está firme nas aulas de piano com o professor Adriano Lopes. Quer se habilitar como tecladista. Tem ouvido John Coltrane e os mestres do jazz.

Cria do Duelo de MCs, ele é nome de ponta do hip-hop nacional, amigo e ex-companheiro de palco de Djonga. Explica que sempre será rapper, mas isso não o impede de estudar, mergulhar em outros universos sonoros. Fica horas e horas no estúdio pesquisando – descobriu, por meio de Vhoor, ritmos da África e do Oriente Médio que o encantaram. “Sou trabalhador da música”, resume.

Diretor musical do próximo álbum do rapper Abbot, também da Cabana do Pai Tomás, FBC conta que já avisou ao jovem pupilo: “Só entra no meu estúdio se estudar canto”. Foi obedecido. E acha que o garoto tem tudo para ser a nova revelação de Minas.

Abbot participa de quatro das 15 faixas de “O amor, o perdão e a tecnologia”. Em 2020, com “Hylander”, ele conquistou milhares de streamings no Spotify.

Para o FBC estudante de piano, fazer música não é sinônimo de ler partitura e de ser craque em harmonia. Para ele, essa é a “visão europeia”, pois africanos ensinam que “música é te fazer sair do lugar”, dançar, se expressar por meio do corpo. “Palma na mão também é música”, defende.

Em vez das rimas do rap, FBC surge cantando em todas as faixas. E não faz feio. O álbum é superdançante, mas ele deixou os passos, no clipe de “Químico amor”, para bailarinos que dão um show.

A começar de Gabriel Henrique, craque das pistas de BH. O vídeo foi gravado à noite, do alto de um prédio do Centro de BH, com vista das luzes da cidade. FBC faz o papel do barman da discoteca.

Sem violência

Se o som mudou bastante, o que dirá as letras. Certamente, vai se surpreender quem se habituou ao rap com rimas contundentes sobre racismo, violência, abuso policial, discriminação dos jovens castigados pela exclusão social.

A prosa agora é outra: amor, romances, separações doídas, perdão, redes sociais e o desejo de vislumbrar novas dimensões e planetas. O disco até lembra um pouco “Racional”, de Tim Maia, e “Boogie naipe”, o solo de Mano Brown. Mas o Hal 9000 desta odisseia é mesmo Jorge Benjor.

“Vivi a revolta muitos anos. Agora quero ser diferente para a Charlotte”, diz ele, referindo-se à caçula de quase 2 anos. Casado com Michelle há 15, é pai de Samuel e Yasmin.

Artista que sempre deixou clara sua posição política, Fabrício Soares criticou o governo Bolsonaro. Participou de live que deu o que falar, questionando o então vereador Nikolas Ferreira (PL), hoje deputado federal. Virou alvo de copos bolsonaristas durante show no Rio de Janeiro, em 2022, ao defender “a luta contra o fascismo”.

Em entrevista ao “Podcast Divirta-se”, ele afirma que não repetiria a live com Nikolas. “Antes eu discutia, ia para a internet falar. Hoje, quero que minha música chegue antes do meu pensamento político”, diz. Mas admite: sempre será rapper, MC – portanto, o posicionamento político “chega na frente”.

Metáfora da Terra

FBC se cansou da cultura do cancelamento, do ódio e da intolerância disseminados nos últimos tempos. Diz que o outro planeta a que se refere nas canções é metáfora da Terra. Defende “o amor, o perdão e a tecnologia” como antídotos ao baixo astral. “Eu me preocupo com o futuro”, resume, citando os filhos de novo.

“Hoje sou outra pessoa”, garante, referindo-se a posturas na internet e cancelamentos que ele próprio compartilhou, enfatizando que está interessado em “mecanismos que nos levem a um futuro melhor”.

Se são diferentes do rap que o tornou conhecido, as novas letras de FBC nada têm de “delivery autoajuda”. Cronista talentoso, nas faixas de “O amor, o perdão e a tecnologia” ele mira no impacto do universo da internet sobre o mundo contemporâneo. Há stalker sem coragem de se aproximar da garota, egos alimentados pelas telinhas. “Pare de falar com o espelho”, provoca ele no refrão de “Dilema das redes”.

Don L e FBC levaram a literatura de Giovani Martins, Machado de Assis e Baudelaire para 'Estante de livros', o rap solitário do novo disco Reprodução

“Mastigo Zolpidem/ Não tiro os olhos desse telefone/ Atualizo a time/ Te vejo on-line/ Ou não”, canta FBC na love song “Não me ligue nunca mais”. Para quem sentir falta de rap, “Estante de livros”, parceria de FBC e Don L, conta a história de uma separação, digamos, literária.

O rapaz abandonado vê nos stories da garota, que só lê livros no Kindle, seu valioso livro “primeira tiragem” na estante, agora dividida “com outra pessoa/em sua nova hospedagem”. São bacanas os versos de Don L, o convidado desta faixa (“foi ela quem quis/ um fim de Geovani Martins”). Baudelaire, Machado de Assis, “Flores do mal”, “Bras Cubas” e Cartola testemunham uma “DR” daquelas.

Em sua nova odisseia musical, FBC experimenta sons e repertório em dimensões ainda não exploradas por ele. Porém, deixa claro: não abandonou o rap nem as rimas contundentes de outrora. Diz ter várias “pedradas” guardadas na gaveta. E ainda está nos planos o “Baile 2”, mas sem repetir o primeiro.

'Tripulação' talentosa

A próxima aterrisagem presencial em BH está marcada para 29 de setembro n’Autêntica. Antes disso, FBC lança o bólido em Fortaleza (20/8); no Coala Festival (15/9), em São Paulo; em Patos de Minas (2/9). Florianópolis também está na rota, em outubro. O produtor Rafael Barra informa que foram fechados 12 shows em festivais e eventos. Todos distantes do planeta rap. (Com Victor Pena e Adriano Oliveira)

O famoso globo de luz das discotecas está na capa do álbum de FBC Bel Gandolfo/divulgação

'O AMOR, O PERDÃO E A TECNOLOGIA VÃO NOS LEVAR PARA OUTRO PLANETA' . Álbum de FBC

. 15 faixas

. Do Padrim Entretenimento

. Disponível nas plataformas digitais







Por enquanto, ele decola da Cabana do Pai Tomás com sua “Enterprise” disco lotada de gente talentosa, além da dupla Ugo Ludovico-Pedro Senna. Embarcaram ao lado de FBC o rapper Don L, Abott, niLL, Pepito; os instrumentistas Jackson Ganga, Hilton Lima, Danillo Mendonça e Felipe Charret; as belas vozes de Aline Magalhães, Sàvio Faschét, Iolanda Souza, Sarah Reis e Fernanda Valadares; e o produtor Rafael Barra, fiel escudeiro de FBC desde sempre.