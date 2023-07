677





FBC manda para as plataformas, nesta sexta-feira (28/7), seu quinto álbum de estúdio. O título é quilométrico: “O amor, o perdão e a tecnologia irão nos levar para outro planeta”. Em entrevista ao Podcast Divirta-se, o mineiro explica o conceito do novo trabalho, que aposta na dance music, traz referências do filme de ficção científica “Ad Astra” (2019), questiona as ditaduras cotidianas das redes sociais e segue os ensinamentos musicais, filosóficos e poéticos do mestre Jorge Benjor.

O single “Químico amor”, que chegou às plataformas para anunciar o álbum de 15 faixas, deu a dica do som “house” de FBC, bem diferente de “Baile”, a parceria de sucesso com Vhoor que bombou nas pistas do Brasil e do mundo. Porém, o “outro planeta” de FBC traz conexões com esta releitura do miami bass lançada em 2021.









O cantor e compositor também se distancia do rap que o consagrou, mas sem cortar os laços (eternos, segundo ele) com suas raízes como MC.

Fabrício fala também sobre como se deu a parceria com os convidados Don L, NiLL e Abbot. Sobretudo, saúda o encontro com os produtores brasilienses Pedro Senna e Ugo Ludovico, que assinam as 15 faixas.

FBC explicou ao Podcast Divirta-se o processo de criação do disco 'O amor, o perdão e a tecnologia irão nos levar para outro planeta' Gladyston Rodrigues/EM/DA Chama a atenção a vibe elegante que esta dupla de Brasília imprime no álbum, com belos metais a cargo de Jackson Ganga (sax), Hilton Lima (trompete) e Danillo Mendonça (trombone). Também brilha o coro formado por Aline Magalhães, Sàvio Faschét, Iolanda Souza, Sarah Reis e Fernanda Valadares. Chama a atenção a vibe elegante que esta dupla de Brasília imprime no álbum, com belos metais a cargo de Jackson Ganga (sax), Hilton Lima (trompete) e Danillo Mendonça (trombone). Também brilha o coro formado por Aline Magalhães, Sàvio Faschét, Iolanda Souza, Sarah Reis e Fernanda Valadares.

Desta vez, a violência das ruas, a covardia cotidiana do racismo, a truculência da desigualdade social ficaram fora da nave house de FBC. As letras desta viagem interplanetária falam de amor, perdão, autoconhecimento e revolução tecnológica.