Lafetah encerra o Mês LGBTQIAP+ com show gratuito no Memorial, nesta sexta

Lafetah canta em BH nesta sexta (30/6), depois de se apresentar na Parada do Orgulho LGBT em São Paulo (foto: Fernanda Tiné/divulgação)

O cantor e compositor Lafetah faz show nesta sexta (30/6), às 19h30, no Memorial Minas Gerais, para encerrar o Mês do Orgulho LGBTQIAP+.





O jovem mineiro, destaque do pop mineiro, é uma das vozes mais potentes da cena LGBTQIA de BH. Seu eclético trabalho une música, poesia, canto e performance. No show desta sexta, ele vai apresentar canções do álbum 'O bestiário'.Lafetah promete novidades também: as canções 'Leviatã', gravada com participação de Vinijoe, 'Zaga', com Mariana Cavanellas, e 'Flor de ciúme', com Piettro.O show desta sexta-feira terá as participações especiais de Rico Manzano; ViniJoe, rapper do Aglomerado da Serra; e do guitarrista norte-americano Noah Haas.

O Memorial fica na Praça da Liberdade, 640, e o show tem entrada franca. O trabalho de Lafetah pode ser conferido nas redes sociais (@lafetah).