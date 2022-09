Lafetah lança single e clipe, alertando para relacionamentos tóxicos

Cantor e compositor Lafetah vai lançar seu disco de estreia neste mês de setembro (foto: Vini Marks/Divulgação)

“A minha base é BH”, afirma o cantor e compositor mineiro Lafetah, que tem vivido na ponte-área entre Belo Horizonte e São Paulo nos últimos três anos. Enquanto finaliza seu primeiro álbum, “O bestiário”, ele vem lançando singles gravados e masterizados ao longo do processo de produção. “A minha base é BH”, afirma o cantor e compositor mineiro Lafetah, que tem vivido na ponte-área entre Belo Horizonte e São Paulo nos últimos três anos. Enquanto finaliza seu primeiro álbum, “O bestiário”, ele vem lançando singles gravados e masterizados ao longo do processo de produção.





Exemplo disso é “Flor de ciúme”, com participação de Piettro, que está disponível nas plataformas de streaming, com clipe no canal do cantor no YouTube.

Garçom, professor e cantautor O disco completo vai sair em meados deste mês. Para chegar lá, Lafetah trabalhou como garçom, empacotador e professor para se sustentar. “Fiz tudo quanto é bico enquanto vou apresentando meus shows e produzindo minhas músicas”, diz. “Tem sido aquela vida de corre, mas eu gosto. Sou bem capricorniano. Gosto de estar sempre na ativa, perseguindo meu sonho.”









“Cada música do álbum tem uma influência diferente da música brasileira. Em 'Zaga', peguei bastante da minha ascendência árabe, percussões e sons mais do Norte e do Nordeste, com triângulo. 'Catuçaí' tem um pouco do carnaval; 'Leviatã', um pouco do funk carioca. É a mistura do Brasil com várias outras coisas”, diz. Além dos singles já lançados, o novo álbum conta com outras quatro músicas e cinco interlúdios, totalizando 14 faixas.

CONFIRA o clipe de 'Flor de ciúme':





O processo de produção foi demorado. Das idas e vindas entre BH e São Paulo, cinco meses viraram dois anos. E as dificuldades impostas pela pandemia foram dribladas de acordo com a necessidade. Os singles foram gravados em meio à crise, alguns à distância, enquanto clipes seguiram os protocolos sanitários.





“À medida que a gente foi produzindo, as músicas também foram evoluindo. A minha dinâmica com o Rico Manzano, o produtor musical, influenciou. Como a gente teve mais tempo para amadurecer e crescer, as músicas foram ficando diferentes entre si. O álbum está bem eclético, isso mostra bastante do nosso crescimento.”





Lafetah tem provocado polêmica. “Sempre que a gente lança um clipe tem alguma repercussão, algum backlash da ala mais conservadora”, diz, ao comentar as reações a seu trabalho. “'Leviatã' foi por causa de política; 'Zaga' por causa da temática de sexo pornô. Agora foi por causa de religião.”





A polêmica atual é com as diretrizes de conteúdo do YouTube. Lafetah acredita que tenha sido denunciado por supostamente violar as normas da plataforma, mas trabalha para reverter a situação.

Clipe na capela

“Flor de ciúme” traz referências religiosas para denunciar relacionamentos tóxicos, mas com bom humor. Gravado em uma capela de São Paulo, o clipe tem a participação da ex-BBB Ariadna Arantes.





O compositor destaca o uso da comicidade para abordar temas socialmente relevantes. A vivência LGBTQIAP+, por exemplo, surge com pegada pop.





“Artista que não faz alguma coisa para perturbar um pouco a paz das pessoas não tem muita graça”, diz. “A gente deve continuar insistindo para ter a nossa liberdade de expressão resguardada. No final, é uma coisa positiva ver que a gente está sendo disruptivo. Ao mesmo tempo, é um saco, porque eu só quero mostrar meu trabalho.”





“FLOR DE CIÚME”

• Single e clipe de Lafetah

• Participação de Piettro

• Disponíveis nas plataformas digitais e no canal de Lafetah no YouTube





*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria