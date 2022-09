Violonista Thiago Delegado revela seu lado cantor em show neste domingo

Novo repertório do compositor e cantor Thiago Delegado surgiu durante a pandemia (foto: Mayka Bretas/Divulgação)

O cantor, compositor e violonista mineiro Thiago Delegado vai apresentar o show "Detalhes guardados", neste domingo (4/9) de manhã, no Museu Histórico Abílio Barreto. O repertório reúne canções do álbum homônimo lançado em 2021.





O álbum surgiu durante a pandemia. “Fomos gravar durante aquele período complicado e muitas músicas foram compostas naquele estágio da vida”, conta.





“Detalhes guardados” mostra o “lado cantor” do aclamado violonista mineiro. Baladas e samba-jazz são o forte das faixas autorais.





Todas as canções são de Thiago, exceto “Foi como eu sempre quis”, feita para ele pelo pai, quando o artista se mudou de Caratinga, sua cidade natal, para Belo Horizonte. “É um samba muito bonito”, afirma.

''Minha carreira é em torno da música instrumental. Geralmente, faço shows de violão instrumental. Porém, esse recorte à parte na minha trajetória vem criando vida'' Thiago Delegado, cantor e compositor







Satisfeito com a repercussão do novo trabalho, ele explica por que o lançamento do disco vem sendo feito aos poucos. “Não trabalho muito nele, porque minha carreira é em torno da música instrumental. Geralmente, faço shows de violão instrumental. Porém, esse recorte à parte na minha trajetória vem criando vida.”





Algumas faixas ganharam videoclipes disponibilizados no canal de Thiago no YouTube. “Vai e vem” foi o primeiro. “'Foi como eu sempre quis' tem imagens legais da minha infância, junto com meu pai, algo emocionante. O de ‘Mais valia’ é muito legal, brinca com a letra, que vai sendo pintada na tela”, diz.

CONFIRA o clibe de 'Vai e vem':

Jhê Delacroix, artista do Rio de Janeiro que mora em BH, participou do clipe de “Chame o amor”. E uma convidada especial canta no disco de Thiago: Fernanda Takai, vocalista da banda Pato Fu.





Neste domingo, Thiago (voz e violão) vai se apresentar com André “Limão” Queiroz (bateria), Luadson Constâncio (teclados) e Pedro Gomes (contrabaixo).





“Não faço o show 'Detalhes guardados' em BH desde novembro do ano passado. Será uma oportunidade de relembrar músicas que foram tão importantes na minha vida e também de exercitar o repertório de canção. É algo à parte, mas também faz parte da minha trajetória”, comenta.





O artista está entusiasmado com o convite da Veredas Produções para o show de hoje, que faz parte do projeto Domingo no Museu. Em 2011, Delegado gravou CD com o show realizado para o mesmo projeto, na época em que era realizado no Museu de Arte da Pampulha (MAP).

“DETALHES GUARDADOS”

Show de Thiago Delegado. Neste domingo (4/9), às 11h30, no Museu Histórico Abílio Barreto, Avenida Prudente de Morais, 202, Cidade Jardim. Entrada franca.