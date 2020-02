Quem é Thiago Delegado: da engenharia ao samba

10 anos de carreira, Thiago Delegado conta sobre o orgulho de fazer música e de ser conhecido pelo seu trabalho no cenário mineiro: “Tenho muito orgulho do que construí. Eu queria ser alguém em Belo Horizonte, antes de querer ser alguém em outro lugar.” Apesar disso, ele expõe sua inquietude para mudar a forma como as coisas estão, uma vontade de se desafiar.

Na primeira entrevista celebrando os, Thiago Delegado conta sobre o orgulho de fazer música e de ser conhecido pelo seu trabalho no cenário mineiro: “Tenho muito orgulho do que construí. Eu queria ser alguém em Belo Horizonte, antes de querer ser alguém em outro lugar.” Apesar disso, ele expõe sua inquietude para mudar a forma como as coisas estão, uma vontade de se desafiar.





Projetos

Após 10 anos de carreira, Delegado fala do extenso currículo e da felicidade de ter participado de inúmeros, que vão desde a instrumentalização à produção, como os discos “Sambarroco”, do cantor e compositor Vander Lee, e “Flor Morena”, da cantora Aline Calixto.





Universidade

Nascido em Caratinga, cidade do Vale do Rio Doce, Thiago Delegado veio para a capital mineira fazer o terceiro ano do Ensino Médio, em 2000. Depois de concluído os estudos no colégio, o cantor seguiu para a engenharia eletrônica e de telecomunicações, onde se graduou e chegou a escrever até o quinto capítulo da dissertação de mestrado.





Desistiu de ser engenheiro porque já estava de tocando nas noites belo-horizontinas e apaixonado pela profissão.





Ansiedade

Delegado se assume como uma pessoa bastante ansiosa, “Assisto NBA, escutando Paulinho da Viola, tocando um violão e fazendo um misto”. Grande parte da vontade que otem de se desafiar, vem justamente dessa inquietude e do anseio por fazer coisas novas.