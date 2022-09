Virada Cultural de BH: programação deste domingo (4/9)

Sandra de Sá faz show de encerramento da Virada, na Praça da Estação, como convidada de Flávio Renegado (foto: Acervo)

O domingo alvoreceu no ritmo da edição 2022 da Virada Cultural de Belo Horizonte. No palco da Praça da Estação, tem festa @absurda. Surgido do protesto bem-humorado de jovens contra regras do então prefeito Marcio Lacerda, restringindo o uso de espaços públicos, o movimento Praia da Estação oferece descontração e uma dose de relaxamento para quem atravessou a noite acompanhando a programação, a partir das 9h. Se você está em casa, pode levar cadeira de praia, chapéu, canga e protetor solar.





Outras atividades, como o Totó Humano e o Campeonato Interdrag de Gaymada, promovido pela Cia. Toda Deseo, também vão alegrar este domingo na Praça da Estação. Na Avenida Assis Chateaubriand, a partir das 10h, está previsto o tradicional Mundialito de Rolimã, que, nesta edição, acontece com a Corrida Maluca.



À tarde, o público pode se esbaldar com a festa Transa!, na Praça da Estação, a partir das 14h30; com a série de shows no palco montado na Rua Guaicurus e também em dois diferentes palcos no Parque Municipal.







#viradacultural

#bh

#cultura

#belohorizonte" />

Num deles, no gramado próximo ao Palácio das Artes, acontece o Dia da Amazônia, com shows de Nath Rodrigues, Kaê Guajajara, Marcelo Veronez e Fernanda Takai. O outro palco montado no Parque Municipal é mais voltado para as artes cênicas.



No encerramento desta edição da Virada Cultural, Flávio Renegado se apresenta no palco da Praça da Estação tendo Sandra de Sá como convidada especial. Outra atração, na Rua Guaicurus, é a rapper Paige, revelação do hip-hop mineiro.



Na reta final, também estão previstos shows de Luiza Brina e Swing Safado, no Parque Municipal; MC Monge, no baixio do Viaduto Santa Tereza; banda Unión Latina na parte superior, entre os arcos. programação completa pode ser conferida em http://portalbelohorizonte.com.br/virada.

CONFIRA



PRAÇA DA ESTAÇÃO

8H: BH FIXED/ALLEYCAT/OCUPA BH SOBRE DUAS RODAS

9H: PRAIA DA ESTAÇÃO

9H30: TOTÓ HUMANO/ROBERT CECÍLIO

10H: ESCOLA BIKE ANJO/ENSINANDO A PEDALAR

11H50: CIA. TODA DESEO/CAMPEONATO INTERDRAG DE GAYMADA

PALCO PRAÇA ESTAÇÃO

6H50: FESTA @BSURDA

14H30: FESTA TRANSA!

19H: RENEGADO CONVIDA SANDRA DE SÁ

PALCO GUAICURUS

6H45: MC RENATINHA SISTEMA 5S

8H: BREEZY ON/NUMBER ONE

9H: MALACA/PREFÁCIO

9H55: ABERTURA INDÍGENA

10H45: LUA ZANELLA

11H45: FLÁVIA ELLEN

12H45: MAÍRA BALDAIA

13H45: AMORINA CONVIDA MANGAIA

14H45: DEH MUSS

15H45: MAC JULIA

16H55: BIA NOGUEIRA

17H55: DORALYCE

19H25: PAIGE

ARCOS DO VIADUTO

0H30: NAYARA CAMARGOS/QUANDO DESPERTO

1H45: GALLA ONFIRE/ ZONA AUTÔNOMA

6H15: KAMALAKSI RUPINI/DANÇA CLÁSSICA INDIANA

10H: MUNDIALITO DE ROLIMÃ

8H: LIBRÁRIO NA RUA/OFICINA DE LIBRAS

9H ÀS 19H: PIOLHO NABABO, PÓ DE NUVEM, OLHARES

16H30: ANDRÉ CALTON/A BOLHA

PALCO ARCOS DO VIADUTO

ARCOS/LITERATURA

EMBAIXO DO VIADUTO STA TEREZA

FORA DE CENA/VIADUTO STA TEREZA

7H45: FORRÓ CABRA CEGA10H: ORQUESTRA BIOS/CORPO DE BOMBEIROS11H30: JULIANA ARAÚJO14H: GRUPO AXTRAL15H30: IMANE RANE16H50: RUADOIS17H50: MONSTRA/DANÇA DE SALÃO/DJ FIDELIS19H50:BANDA UNIÓN LATINA/ JUNTOS A BAILAR!7H: SAMUEL MEDINA9H: RITA MAIA10H: LU FONSECA11H: LEINER HOKI11H30: IZA REYS14H: MOB COLETIVO15H30: ELIANA MARIA DE OLIVEIRA SÁ17H: CONCEIÇÃO AUXILIADORA DE OLIVEIRA18H: TATIANE MOREIRA FERREIRA/SARAU FILHAS DA TERRA0H: TREM DOIDO1H: MEGGERA2H: TRIBAL LEGACY3H: DESISTÊNCIA ZERO4H: MORTO5H: FRESH BLOOD

6H10: SÉRGIO DIAZ E BANDA

7H40: BRONX

9H10: COALLIZZÃO

10H40: MC NENÊ

12H: GUIMA DO ZILAH

13H20: DJ VITIN DO PC

14H50: DJ NATTAN

16H10: OREIA

17H40: XENON

19:10: MONGE MC

PARQUE MUNICIPAL/PALCO GRAMADO

PARQUE MUNICIPAL/PALCO PARQUE

NO PERCURSO

ESCADA DO CINE THEATRO BRASIL

ESPAÇO FORRÓ

0H45: TUTU COM TACACÁ2H15: SEU VIZINHO4H15: BLOCO FUNK YOU6H: KEYROGA E BANDA KALIMBA8H25: LIVIA ITABORAHY9H55: DUO RETRATOS DA CANÇÃO11H15: BANDA DA GUARDA MUNICIPAL12H45: ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BH14H: NÍVEA SABINO, PIETA POETA E PEDRO BOMBA14H20: NATH RODRIGUES15H10: KDU DOS ANJOS, TEFFY, FAVELINHA DANCE15H30: KAÊ GUAJAJARA16H50: VERONEZ, SÉRGIO PERERÊ E CORAL18H: FERNANDA TAKAI19H10: SWING SAFADO1H: CHRONUS/ESPETÁCULO DRAG2H30: CABARÉ DAS DIVINAS TETAS4H30: VOGUE FEVER8H: O MONSTRO DO LIXO/CIA. CANDONGAS9H: O MENINO SABINO/ CIA. CANTA CONTOS10H10: SAMBA DO ARNESTO/APAE-BH11H10: MARIONETES/CATIN NARDI/NAVEGANTE12H20: OS BAIANINHAS13H35: HISTÓRIAS SOBRE SAPAS E SAPATOS14H40: RESIDÊNCIA LIQUIDIFICADOR15H40: PEDRO MORAIS17H10: GABRIELA VIEGAS18H40: LUIZA BRINA19H55: DJ AÍDA7H: INSTALAÇÃO AGÔ AGÔ. PRAÇA RUI BARBOSA8H: ATELIÊ NA RUA. RUA DOS TAMOIOS, LATERAL DO PARQUE9H: BH AO PÉ DO OUVIDO. EM FRENTE CINE THEATRO BRASIL VALOUREC10H: ENCONTRO DE OPALAS. AVENIDA DOS ANDRADAS10H: GALLA ONFIRE/ ZONA AUTÔNOMA. RUA DOS TAMOIOS, LATERAL DO PARQUE12H: EU AMO DISCO/PATINAÇÃO DANÇANTE. RUA DOS TAMOIOS, DEBAIXO DO VIADUTO14H30: MARACATU LUA NOVA. PORTARIA DO PARQUE/AFONSO PENA16H: CAMPEONATO DE KARAOKÊ. RUA AARÃO REIS18H: BOI ROSADO. ANDRADAS/PARQUE MUNICIPAL18H: BOI LIVRE. EDIFÍCIO CENTRAL/ANDRADAS1H20: CHOROSAS/COMPOSITORAS NA RODA16H: SAMBA D'OURO NA VIRADA. RUA DA BAHIA COM RUA DOS TUPINAMBÁSATÉ 19H: FORRÓ SOUND SYSTEM, COM DJS