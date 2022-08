Virada Cultural busca ampliar representatividade em BH

Praça da Estação durante a Virada Cultural 2019 (foto: Leo Lara/PBH)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou, nessa quinta-feira (25/8), as principais atrações da 7ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte, que retorna presencialmente ao centro da cidade nos dias 3 e 4 de setembro.

Com o objetivo de dar voz a todas as camadas da sociedade, a Virada Cultural vai promover oficinas de Libras, por meio do projeto “Librário”, e caminhada para portadores de deficiência visual com acompanhamento de profissionais.

As principais festas acontecerão na Praça da Estação: Masterplano, Eleganza, Transa! e @bsurda. O público também poderá aproveitar algumas atividades interativas, como futebol de sabão e totó.

Leia mais: Virada Cultural de BH: evento retorna em 2022 com mais de 250 atrações

Segundo o produtor e CEO da festa @bsurda, Ed Luiz, a expectativa é de “possibilitar o acesso para pessoas que não têm condição de ir a uma festa paga”.



Pela terceira vez na Virada Cultural, Ed acredita que a diversidade proposta neste ano “mostra a cara de todo mundo para a cidade”.

Além de músicas e intervenções urbanas, atrações cinematográficas também estarão presentes na Virada. O projeto “Cine Quintal” propõe dez horas de programação de cinema artístico e cultural.

O evento em Belo Horizonte terá programações gratuitas, no Parque Municipal, Praça da Estação, Viaduto Santa Tereza, Avenida dos Andradas, Rua Guaicurus, Aarão Reis e Praça Sete.

* Estagiários sob supervisão do subeditor Thiago Prata