Lafetah apresenta versão on-line de 'O bestiário'

(foto: Acervo pessoal)

O jovem cantor e compositor mineiro Lafetah (foto) faz o show O bestiário neste domingo (27), às 19h30, nas redes sociais do Memorial Vale, apresentando repertório do álbum homônimo. De acordo com ele, seu projeto artístico aborda temas como espiritualidade, superação, amor e angústia, mesclando a sonoridade urbana/eletrônica com o bucolismo de sentimentos mineiros. Um dos destaques da cena LGBT no pop de BH, Lafetah usa elementos da música, teatro, vídeo e poesia em seu trabalho.

DANÇA

CARTA AO FUTURO

Neste domingo (27), às 10h, a Cia. de Dança Palácio das Artes apresenta o vídeo Carta ao futuro, no Instagram e no Facebook da Fundação Clóvis Salgado (FCS). “A última cena traz como metáfora um balão que contém os desejos de um futuro melhor. Carta ao futuro reflete o que está acontecendo neste cenário de pandemia, assim como outros vídeos da Cia.de Dança realizados a partir de abril”, afirma Cristiano Reis, diretor do grupo, que vai comemorar seus 50 anos em 2021.

MARATONA

CHARLES CHAPLIN

Neste domingo (27), tem Maratona Charles Chaplin no canal pago Telecine Cult. Às 15h45, será exibido o filme Carlitos Repórter, seguido dos clássicos O garoto (16h), Em busca do ouro (17h05), Luzes da cidade (18h50), Tempos modernos (20h25), O grande ditador (22h) e Monsieur Verdoux (0h15).

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

LIVE

TELO BORGES

O cantor e compositor Telo Borges (foto) é o convidado deste domingo (27) do projeto No palco do Clube – Nesse Clube a gente se vê, realizado pelo Bar do Museu Clube da Esquina. Telo vai receber os convidados Fredy Borges, filho dele, e Léo Lima. A live está marcada para as 19h, com acesso gratuito em youtube.com/bardomuseuclubedaesquina

INSCRIÇÕES

DANÇAS URBANAS

A primeira edição da Batalha de Danças Urbanas, promovida pelo Circuito Municipal de Cultura de BH, recebe inscrições até 3 de janeiro. O evento será realizado de forma virtual, por meio das redes sociais. Interessados devem ter mais de 18 anos, morar na capital ou na região metropolitana de BH e publicar vídeos dançando por até 60 segundos em suas páginas no Instagram e Facebook. Na sequência, é necessário preencher o formulário disponível no site circuitomunicipaldecultura.com.br, registrando a participação no concurso.