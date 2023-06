Divas pop dominam playlists LGBTQIA+ do Spotify Brasil

677

Lady Gaga, Katy Perry, Madonna, Pabllo Vittar, Anitta e Gloria Groove são destaques no Mês do Orgulho LGBTQIA+no Spotify (foto: ANGELA WEISS / Chris Jackson / Robyn BECK / MAURO PIMENTEL / AFP / Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) No mês do Orgulho LGBTQIA+, as buscas pelo termo cresceram 70% em relação ao ano anterior no Spotify Brasil. Já a criação de playlists com a mesma sigla no título por usuários brasileiros na plataforma aumentou em 23% no período de janeiro a junho deste ano.





Gênero pop e suas variações (pop, dance pop, art pop, pop nacional e pop LGBTQ brasileira) dominam as seleções das músicas. As artistas que mais aparecem nelas são Lady Gaga, Katy Perry e Madonna, mas as brasileiras Pabllo Vittar, Gloria Groove e Anitta também têm espaço nas seleções do público.





Top 10 músicas mais adicionadas em playlists criadas por usuários com 'LGBTQIAP ' nos títulos no Spotify no Brasil:





"Born This Way", por Lady Gaga

"I Kissed A Girl", por Katy Perry

"Believe", por Cher

"Vogue", por Madonna

"Girls Like Girls", por Hayley Kiyoko

"Sissy That Walk", por RuPaul

"I'm Coming Out", por Diana Ross

"K.O.", por Pabllo Vittar

"Bumbum de Ouro", por Gloria Groove

"Coisa Boa", por Gloria Groove





Top 10 artistas mais adicionadas em playlists criadas por usuários com 'LGBTQIAP ' nos títulos no Spotify no Brasil





Lady Gaga

Pabllo Vittar

Katy Perry

Gloria Groove

Madonna

Ariana Grande

Anitta

Britney Spears

Rihanna

Demi Lovato