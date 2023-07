677

Horóscopo do dia (13/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ação sábia e prática

A conjunção de Marte e Pallas em Virgem traz para o momento a capacidade de agir com sabedoria e imparcialidade num senso de pragmatismo, realismo e resolução. Bom discernimento para encontrar as soluções mais práticas, objetivas e justas. A Lua Minguante em Gêmeos traz forte intuição para acessar ideias brilhantes.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, faz conjunção com Pallas Atena, deusa da sabedoria. Você está bem mais pragmático, justo e realista. Busque esse tipo de energia para executar suas tarefas, rotinas e trabalho com aprimoramento. Boas escolhas em termos de saúde. A Lua está minguando no seu setor mental, busque abrir a intuição para desapegar de velhas ideias e hábitos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você está bem mais focado em agir de forma grandiosa, corajosa e criativa, mas também de forma justa, sábia e inteligente. Ações criativas devem também abarcar o lado crítico e prático, o que lhe facilita refinar suas criações. Também a mesma vibração para se lidar de forma sábia com crianças / filhos. A Lua minguando nos seus valores lhe pede desapego de formas e estruturas antigas, mas que não servem mais.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este é um ótimo momento para fazer melhorias em seu lar, mas com um senso de ação planejada e inteligente. Busque agir, mas com atenção aos detalhes e aprimorando as possibilidades. Idem para a forma como lida com as próprias emoções. A Lua está minguando no seu signo, lhe pedindo mais busca interna e ouvir a si mesmo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O momento lhe traz uma agudeza mental exercida de forma inteligente e sábia. Bom para se tomar decisões importantes e ampliar seu campo de estudos. Sua comunicação terá um misto de assertividade com justiça e ponderação. Interação e ação planejadas. A Lua, sua regente, vai minguando e lhe pede mais interiorização, espiritualidade e limpeza emocional.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Há agora um forte senso de ação focada no mundo material e financeiro, mas com sabedoria e senso crítico. Excelente para rever seus investimentos financeiros e buscar aplicar seus recursos melhor. Limpeza de bens e coisas acumuladas beneficiada. Estratégia para potencializar ganhos. A Lua vai minguando e lhe pede mais sabedoria e desapego ao se lidar com o coletivo e valores dos outros.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O encontro de Marte e Pallas no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz necessidade de ser único e agir, porém se utilizando de sabedoria, ponderação e senso de justiça. Seja fiel a si mesmo, agindo com convicção e de acordo com o que for verdadeiro. A Lua vai minguando no seu setor profissional, lhe pedindo certo desapego para analisar este setor com objetividade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este momento lhe propicia a agir sobre questões psicológicas e subconscientes de forma ativa, inteligente e realista. Excelente momento para passar por processos terapêuticos e utilizar formas inteligentes de catarse. Espiritualidade com respaldo prático. A Lua está minguando no seu setor expansivo, lhe pedindo mais desapego de crenças, planos e visões de mundo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, faz conjunção com Pallas Atena, deusa da sabedoria. Você está mais ponderado e sábio no uso de sua força e capacidade de agir, em especial no que diz respeito a grupos, amizades, online, causas e vivências coletivas. Trabalho com inteligência pelo coletivo. A Lua segue minguando no seu setor emocional profundo, lhe esvaziando de velhos conteúdos e pedindo desapego emocional.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você está com grande foco em fazer sua carreira progredir e expandir, mas isso agora vem junto de um senso de uso de sabedoria, estratégia e inteligência. Sua liderança profissional e/ou uso da autoridade lhe pede ação realista, imparcial e justa. A Lua minguando no seu setor de relações lhe pede também certa imparcialidade ao se lidar com o outro.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O momento lhe traz grande sabedoria e ponderação para traçar melhor seus planos futuros, reorganizar sua fé, crenças e visões de mundo. Sua ação está expansiva, mas com coerência e realismo. Busca por agir de forma justa, imparcial e dentro de seu eixo ético. A Lua vai minguando seu setor material, lhe pedindo que dê um passo de cada vez e com calma.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este é um período que lhe traz transformações emocionais profundas, mas também lhe traz grande sabedoria e imparcialidade para fazê-lo. Busque agir em prol das transformações, mas com senso crítico, realismo e inteligência. Reavaliação de como agir nas partilhas e na sexualidade com limites. A Lua vai minguando e lhe traz mais esvaziamento dos excessos egóicos.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Há agora necessidade de agir e estar junto dos outros, mas dentro de um senso de sabedoria e real parceria. Inteligência para respeitar os justos limites (seus e do outro) nas relações. Ação em prol de justiça, mas com realismo, calma e ponderação. A Lua vai minguando e lhe traz esvaziamento de conteúdos emocionais e/ou familiares antigos.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta