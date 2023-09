Um dos maiores nomes do pop atual é comparado com o rei do pop; há quem diga que Bruno Mars é filho de Michael Jackson, mas as teorias nunca foram confirmadas Shaun Hoffman e Luke Frazza/AFP



A primeira edição do festival de música “The Town” teve a primeira edição estreada nesse sábado (2/9). Um dos shows mais aguardados pelo público foi o do astro do pop Bruno Mars, que comemorou o esgotamento dos ingressos com um hit do Furacão 2000 , nas redes sociais, em abril deste ano. Desde então, fãs aguardavam ansiosamente pela apresentação.

ele saiu do ventre do michael jackson! pic.twitter.com/f7P73IKdgW







O cantor pop subiu aos palcos na noite de domingo (3/9) e animou multidões. Com uma performance indescritível, danças coordenadas e grande sintonia com a banda, o artista marcou presença no festival e foi enaltecido pelos fãs nas redes sociais. Pessoas que assistiram ao show presencialmente e aqueles que acompanharam a transmissão ao vivo elogiaram Mars.









No X, antigo Twitter, o nome do astro pop ficou entre os assuntos mais comentados, sendo o primeiro no ranking na manhã desta segunda-feira (4/9). A música “Talking to the moon”, também esteve em alta nas redes. Isso porque, a performance da canção emocionou, assim como “Evidências”, de Chitãozinho e Xororó, tocada pelo pianista da banda e acompanhada pelo público.





Além dos elogios, muitos usuários da rede compararam o talento de Mars com o rei do pop Michael Jackson, dizendo até que ele é o artista que mais se aproxima do eterno ícone do ritmo na nossa geração. “Posso falar? Bruno Mars melhor artista masculino desde Michael Jackson”, comentou um homem. “bruno mars filho legítimo de michael jackson lamento”, brincou outro.





O nome do falecido artista também ficou em alta no X, pois além de compararem os cantores após a apresentação de Bruno Mars, muitos internautas ressuscitaram a teoria conspiracionista de que o Mars é filho de Michael Jackson. A teoria, que é antiga e não possui comprovações, voltou à tona. “O carisma, o talento, a voz, a presença de palco. Mandaram avisar que é o filho do Michael Jackson mesmo!”, disse um perfil.

e quando michael jackson deu luz ao bruno marspic.twitter.com/Y8yPcjB3vV filho do inesquecível Michael Jackson e primo de segundo grau do Agostinho Carrara ele mesmo BRUNOOO MARS O ARTISTA ALIAS MUITO ARTISTA ELE pic.twitter.com/XWLtrFW1L5 não parece mas aqui o michael jackson estava grávido de 6 meses do bruno mars pic.twitter.com/18XzsZRR9S







Bruno Mars é filho de Michael Jackson?

Nos últimos anos se espalhou uma teoria de que Bruno Mars seria filho de Michael Jackson. Além das semelhanças físicas e dos talentos dos artistas, internautas apresentam teses curiosas sobre o possível parentesco.





Um dos motivos apontados é o de que Pete Hernandez, pai de Bruno, e Michael Jackson eram amigos de longa data. E que o Pete teria assumido a paternidade pelo amigo.









Outro motivo curioso citado na teoria vem do nome de batismo de Bruno Mars, Peter Gene Hernandez. Os adeptos à teoria relembram que um dos personagens favoritos de Michael Jackson era Peter Pan e que o registro do suposto filho, poderia ser uma homenagem ao desenho.





Em 2009, Joe Jackson, pai de Michael, disse em uma entrevista que o astro tinha um quarto filho e que ele tinha os mesmos talentos artísticos do rei do pop.





Dizem também que no velório de Michael o quarto filho estava presente na cerimônia e Bruno estava lá.





A última e mais repercutida teoria, é a respeito da música Billie Jean, que diz:





“Billie Jean não é minha amante /

É só uma garota que diz que sou o cara /

Mas o garoto não é meu filho /

Ela diz que sou o cara, mas o garoto não é meu filho.”





Nesta tese, Billie Jean seria a mãe de Bruno e Michael escondia a paternidade do filho com a suposta amante. Entretanto, essa não é uma boa hipótese, já que a música é de 1982 e Bruno Mars nasceu em 1985.