677

Fiuk tá soltinho no The Town Ronny Santos/Folhapress Neste domingo (3), Fiuk, 32, esteve no camarote VIP do The Town e brincou com a repercussão de uma publicação que fez recentemente nas redes sociais, na qual contava que estava andando de transporte público pela primeira vez. "Vim de Chevette", brincou, bem-humorado.

O ator e cantor afirmou que gostaria de, um dia, se apresentar em um evento como o que veio para acompanhar como espectador. "Todo festival que eu vou, é um encantamento, sabe? Você fica olhando e pensando: 'Nossa, um dia, tomara, né?'. É emocionante de ver a estrutura. É muito legal, muito legal."

Fiuk conta ainda que também está solteiro e que aproveita ocasiões como o festival para conhecer pessoas. "É óbvio que se vem uma menina legal, com que eu me identifico, às vezes acaba rolando, mas não é o foco, eu não saio procurando." Ele afirma que não tem problema de ficar com fãs: "Óbvio, óbvio! Ainda mais uma pessoa que te admira, pô, é legal, é legal, é legal."



O filho de Fábio Jr. e irmão de Cleo detalhou que também passou a ser abordado por pessoas que têm afinidade com o drift, um tipo de direção automobilística pelo qual se apaixonou recentemente e que ele tem explorado nas redes sociais. Ele antecipou, inclusive, que está lançando um canal sobre o assunto no YouTube na próxima semana.

"Comecei a postar conteúdos de carro de um tempo pra cá, então está sendo uma surpresa", diz o artista, que também inaugurou uma oficina recentemente. "Quando eu comecei, em 2011, eram pouquíssimas pessoas que faziam drift. E de um jeito muito iniciante. Então eu posso dizer que eu comecei o movimento com essas pessoas. Só que eu comecei a levar a sério mesmo: comecei a produzir eventos em 2018 e agora que estou assumindo mesmo minha paixão por carro."



Veja: Dançarina de IZA desaparece antes de show e cantora pede ajuda

Mesmo assim, ele não pretende encerrar a carreira artística tão cedo. "Estou fazendo tudo ao mesmo tempo, então o tempo de as coisas acontecerem realmente é um pouco mais longo", explica ele, que também tem um filme para ser lançado em 2024. "É um projeto diferente", adianta Fiuk, sem dar detalhes sobre o projeto.