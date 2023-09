677

IZA fez o comunicado pelas redes sociais Instagram/Reprodução IZA, 33, usou as redes sociais para divulgar o desaparecimento de uma de suas dançarinas, Mileide Guedes.

A cantora, que se apresenta no The Town no próximo domingo (10), pediu ajuda para encontrar a jovem.

"Coração apertado, mas fé que vamos encontrá-la. Reposte essa mensagem em suas redes sociais", escreveu a cantora no storie do Instagram.

Mensagem sobre o desaparecimento. "Mileide Guedes é dançarina e está desaparecida. Ela foi vista pela ultima vez no Hospital Municipal Salgado Filho [Méier], no Rio de Janeiro no dia 02/09 às 05:30. Toda e qualquer informação é muito importante nesse momento! Se souber de algo, entre em contato nos números: (61) 99937-8245 / (61i) 99971-2313 ", diz o texto sobre a jovem.





Em nota enviada para a reportagem, a Secretaria de Segurança Pública do Rio informou que o caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana) e encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), que dará continuidade às investigações.

A família da Mileide soltou o seguinte comunicado:

"A dançarina Mileide Guedes foi de Brasília ao Rio para os ensaios de um evento que iria realizar dia 10/09/2023 em SP, porém desde quinta-feira estamos sem contato direto com ela. Temos apenas informações de terceiros, primeiro que ela foi assaltada e espancada e levou um tiro na perna, foi atendida no Hospital Municipal Salgado Filho na madrugada de sábado (02/09/2023) e à revelia se evadiu em torno de 5h30 do mesmo dia. Após isso houve outra informação de que o Hostel Maresias do Leme a acolheu e ela saiu hoje (03/09/2023) por volta de 12:30h, porém sem documentos e desnorteada.

Após isso foi vista agora a tarde em um teatro em Copacabana, testemunhas disseram que ela se apresentava como uma artista e que estava desorientada. Ela possivelmente está com um surto psicótico. Um familiar está a caminho do Rio para buscar mais informações e a encontrando trazê-la de volta à família. Recebemos algumas informações coerentes, porém bastantes trotes também, é um momento delicado para família e amigos e todo apoio é bem-vindo."