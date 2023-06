Spotify lança aba GLOW em homenagem à comunidade LGBTQIA+ no Brasil

677

A iniciativa do Spotify conta com mais de 90 playlists que buscam representar a diversidade da comunidade LGBTQIA+. (foto: Reprodução / Spotify)



Leia: Spotify remove músicas criadas por IA da plataforma O Spotify prestou homenagem à comunidade LGBTQIA+ ao lançar uma seção especial chamada GLOW, que reúne programas e playlists com artistas e comunicadores que fazem parte dessa comunidade. Entre os nomes presentes estão Pabllo Vittar, Gloria Groove, Felipe Dantas e Diva Depressão. O Brasil se destaca como o terceiro país com maior consumo desse tipo de conteúdo na plataforma, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e das Filipinas.





Entre as playlists brasileiras mais populares estão Auge, Poc Poc, Amar Sem Temer e Orgulho Tropical. Os artistas mais escutados pelos brasileiros na seção GLOW são Pabllo Vittar, Rosalía, Gloria Groove e Sam Smith. A iniciativa do Spotify conta com mais de 90 playlists que buscam representar a diversidade da comunidade LGBTQIA .





Para o lançamento da aba GLOW, o Spotify convidou mais de 11 artistas que simbolizam a causa, incluindo Pabllo Vittar e Liniker, representando o Brasil. Em entrevista à GQ Globo, Pabllo expressou sua felicidade pelo convite e considerou uma honra saber que sua arte inspira e colabora com a luta pelos direitos e representatividade da comunidade LGBTQIA .