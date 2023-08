SIGA NO

677

Thomaz, Pe Lu, Koba e Pe Lanza farão turnê do Restart Divulgação O Restart, que teve seu auge em 2010, anunciou o retorno após oito anos do hiato. O grupo que levou a onda colorida e “good vibes” entre o público teen fará uma turnê em comemoração aos 15 anos da criação da banda, batizada de “Pra Você Lembrar”. Pe Lanza, Pe Lu, Koba e Thomas farão uma maratona por dez cidades, incluindo Belo Horizonte. A venda de ingressos começa nesta sexta-feira (4/8), na Ticket 360. O Restart, que teve seu auge em 2010, anunciou o retorno após oito anos do hiato. O grupo que levou a onda colorida e “good vibes” entre o público teen fará uma turnê em comemoração aos 15 anos da criação da banda, batizada de “Pra Você Lembrar”. Pe Lanza, Pe Lu, Koba e Thomas farão uma maratona por dez cidades, incluindo Belo Horizonte. A venda de ingressos começa nesta sexta-feira (4/8), na Ticket 360.









Reconexão

Em entrevista à Folha de S. Paulo, o grupo contou que tiveram um encontro em 2022 e passaram por “um processo de reconexão” como adultos e banda. "Quando o grupo pausou, tínhamos 25 ou 24 anos. Hoje a gente tem 32 ou 31 anos", diz Pe Lu. "Ainda nem começamos a tocar, mas já estamos nos divertindo para caramba com essas primeiras vezes de novo, como fazer um ensaio de fotos", acrescenta.





Eles reforçam que as roupas coloridas que marcaram a estética da banda permanecerão presentes neste retorno. Na época, virou moda entre adolescentes as calças jeans coloridas e chamativas. Apenas uma mudança no visual será necessária, como os cabelos alisados.





"Nesses oito anos que se passaram, vivemos coisas diferentes. Não tem como a gente fazer exatamente o que fazíamos", conta Koba. "Tentamos abraçar a personalidade nova de cada um, que vai estar expressa nas roupas, mas de um jeito que ainda pareça Restart", completa ele.





Setlist e efeitos especiais

A banda revelou que serão cerca de 25 músicas escolhidas a dedo para o setlist do show, que promete ser bem nostálgico. Os hits como “Recomeçar”, “Levo Comigo” e “Menina Estranha”, claro, não ficarão de fora. Além disso, músicas inéditas devem ser incluídas também.





À Folha, também prometeram shows cheios de pirotecnia, efeitos especiais até imagens do passado nos telões.