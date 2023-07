SIGA NO

Banda Cine volta para duas apresentações após sete anos longe dos palcos Marcos Hermes/Divulgação A banda Cine anunciou que retornará aos palcos com shows no festival Replay, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

O grupo estava separado desde 2016, quando anunciaram uma pausa por tempo indeterminado no Facebook: "Temos todos quase 30 anos, temos famílias, contas, a coisa toda que vocês também têm. Existem momentos na vida de artistas onde precisa existir uma consciência do mundo real".

"O DH ganhou 'A Fazenda' sim e isso foi uma força conjunta de todos nós, junto com vocês, mas isso não tem absolutamente nada relacionado à nossa pausa. Inclusive, achamos que isso ajudaria a banda, mas por diversos motivos fora de nosso alcance, não surtiu o efeito esperado", diz a nota divulgada pela banda na época.

A banda vai se apresentar no Rio de Janeiro em 28 de outubro e em São Paulo em 4 de novembro. O festival também contará com shows de nomes como Br'Oz, KLB, Furacão 2000 e Sean Kingston.

A venda dos ingressos começa no dia 30 de julho. Os preços ainda não foram divulgados.